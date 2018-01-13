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    Грег Халфорд - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Грег
    Фамилия Халфорд
    Команда Ротерхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 193
    Вес 88
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кардифф 2 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.03.2018 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:3 Кардифф (Кардифф)
    10.03.2018 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 3:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    06.03.2018 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:1 Барнсли (Барнсли)
    81'
    25.02.2018 1' -90' Кардифф (Кардифф) 1:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    65'
    21.02.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Кардифф (Кардифф)
    17.02.2018 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    09.02.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Кардифф (Кардифф)
    03.02.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:4 Кардифф (Кардифф)
    20.01.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    13.01.2018 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 4:0 Сандерленд (Сандерленд)
    01.01.2018 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Кардифф (Кардифф)
    29.12.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:1 Престон (Престон)
    26.12.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:4 Фулхэм (Лондон)
    23.12.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    82'
    16.12.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    11.12.2017 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    01.12.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 3:1 Норвич Сити (Норвич)
    26.11.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Кардифф (Кардифф)
    04.11.2017 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Кардифф (Кардифф)
    31.10.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 3:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    28.10.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    21.10.2017 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:1 Кардифф (Кардифф)
    30.09.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    26.09.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 3:1 Лидс (Лидс)
    23.09.2017 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    26.08.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    19.08.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    15.08.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    12.08.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 3:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    05.08.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:1 Кардифф (Кардифф)
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