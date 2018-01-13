Грег Халфорд - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Грег
|Фамилия
|Халфорд
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|193
|Вес
|88
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Грег
|Фамилия
|Халфорд
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|193
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кардифф
|2
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.03.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:3
|Кардифф (Кардифф)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|3:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|06.03.2018
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|81'
|25.02.2018
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|65'
|21.02.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)
|17.02.2018
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|09.02.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Кардифф (Кардифф)
|03.02.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:4
|Кардифф (Кардифф)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|4:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|01.01.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Кардифф (Кардифф)
|29.12.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Престон (Престон)
|26.12.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:4
|Фулхэм (Лондон)
|23.12.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|82'
|16.12.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|11.12.2017
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|01.12.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|3:1
|Норвич Сити (Норвич)
|26.11.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Кардифф (Кардифф)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Кардифф (Кардифф)
|31.10.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|3:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|26.09.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|3:1
|Лидс (Лидс)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|3:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|05.08.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)