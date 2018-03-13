Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Грег Халфорд - статистика

Завершил карьеру
8 декабря 1984 (41)
#45 | Защитник
193 см | 88 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кардифф
2
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Брентфорд
1 : 3
13.03.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Кардифф
3 : 2
10.03.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Кардифф
2 : 1
06.03.2018
Барнсли
Был в запасе
81'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Кардифф
1 : 0
25.02.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
21.02.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Кардифф
1 : 0
17.02.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Миллуолл
1 : 1
09.02.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
1 : 4
03.02.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
20.01.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
4 : 0
13.01.2018
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
01.01.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Кардифф
0 : 1
29.12.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Кардифф
2 : 4
26.12.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Болтон
2 : 0
23.12.2017
Кардифф
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Кардифф
1 : 0
16.12.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Рединг
2 : 2
11.12.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Кардифф
3 : 1
01.12.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.11.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бристоль Сити
2 : 1
04.11.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
3 : 1
31.10.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
0 : 0
28.10.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
0 : 1
21.10.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Кардифф
0 : 0
30.09.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Кардифф
3 : 1
26.09.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сандерленд
1 : 2
23.09.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Кардифф
2 : 1
26.08.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
19.08.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Кардифф
2 : 0
15.08.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Кардифф
3 : 0
12.08.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бертон Альбион
0 : 1
05.08.2017
Кардифф
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+