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Якуб Блащиковски
Статистика
Якуб Блащиковски - статистика
Завершил карьеру
14 декабря 1985 (40)
#16 | Полузащитник
176 см | 76 кг
Польша
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Товарищеские матчи 2007
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П
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Польша
1
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1
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0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Польша
0 : 0
09.09.2019
Австрия
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Словения
2 : 0
06.09.2019
Польша
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Польша
2 : 0
24.03.2019
Латвия
62' - 90'
84'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Австрия
0 : 1
21.03.2019
Польша
Был в запасе
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