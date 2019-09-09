Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2023 Отбор ЧЕ-2020 2019 Чемпионат мира 2018 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Германия. Кубок 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Германии 2013 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Германии 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Кубок 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Товарищеские матчи 2007