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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Австрия - Польша
Австрия - Польша: обзор матча 21 марта 2019
Австрия
21.03.2019, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 1 тур
0 : 1
Завершен
Польша
69'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Польша
90'
+2
Замена
М. Пождан
️️️️
К. Гросицки
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ф. Гриллич
84'
Желтая карточка
Д. Алаба
81'
69'
ГОЛ! 0:1!
К. Пентек
Пас отдал
Т. Кедзиора
59'
Замена
К. Пентек
️️️️
П. Зелински
55'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
Желтая карточка
А. Драгович
51'
46'
Замена
П. Франковски
️️️️
А. Милик
Замена
М. Янко
️️️️
В. Лазаро
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Матеуш Клих
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Австрия
13
Чикан Станкович
ВР
0
Рихард Штребингер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Михал Пождан
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-4-1-1
1
Линднер
4
Хинтереггер
3
Драгович
8
Алаба
14
Вебер
14
Баумгартлингер
10
Гриллич
19
Ляйнер
9
Забитцер
7
Арнаутович
4-1-3-2
1
Щесны
4
Кедзиора
15
Глик
5
Беднарек
18
Берешиньски
10
Крыховяк
23
Клих
10
Зелински
11
Гросицки
9
Левандовски
7
Милик
10
Гриллич
20
Онисиво
20
Онисиво
10
Гриллич
22
Лазаро
21
Янко
21
Янко
22
Лазаро
7
Милик
19
Франковски
19
Франковски
7
Милик
11
Гросицки
2
Пождан
2
Пождан
11
Гросицки
10
Зелински
23
Пентек
23
Пентек
10
Зелински
Остались в запасе
Австрия
Польша
17
Флориан Кайнц
ЛВ
13
Чикан Станкович
ВР
0
Рихард Штребингер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Остались в запасе
17
Флориан Кайнц
ЛВ
13
Чикан Станкович
ВР
0
Рихард Штребингер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Статистика матча Австрия - Польша
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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