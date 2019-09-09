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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Польша - Австрия
Польша - Австрия: обзор матча 09 сентября 2019
Польша
09.09.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 6 тур
0 : 0
Завершен
Австрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Австрия
Желтая карточка
К. Белик
90'
+3
Желтая карточка
М. Клих
85'
46'
Желтая карточка
К. Лаймер
33'
Желтая карточка
М. Забитцер
9'
Желтая карточка
М. Арнаутович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Крыстиан Белик
ОП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Австрия
13
Чикан Станкович
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Матеуш Клих
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Австрия
12
Павао Перван
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Луис Шауб
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
4-2-2-2
22
Фабиански
18
Берешиньски
5
Беднарек
15
Глик
4
Кедзиора
6
Белик
10
Крыховяк
11
Гросицки
10
Зелински
9
Левандовски
24
Ковнацки
3-3-2-1
13
Станкович
8
Алаба
5
Пош
3
Драгович
19
Ляйнер
14
Баумгартлингер
2
Ульмер
9
Забитцер
20
Лаймер
7
Арнаутович
Остались в запасе
Польша
Австрия
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Матеуш Клих
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
17
Флориан Кайнц
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Луис Шауб
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Матеуш Клих
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
17
Флориан Кайнц
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Луис Шауб
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Польша - Австрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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