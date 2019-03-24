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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Польша - Латвия
Польша - Латвия: обзор матча 24 марта 2019
Польша
24.03.2019, воскресенье, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 2 тур
2 : 0
Завершен
Латвия
76'
Р. Левандовски
84'
К. Глик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Латвия
Замена
А. Милик
️️️️
К. Пентек
87'
ГОЛ! 2:0!
К. Глик
Пас отдал
Я. Блащиковски
84'
Замена
П. Франковски
️️️️
К. Гросицки
83'
80'
Замена
В. Габовс
️️️️
Р. Савалниекс
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Реца
76'
74'
Желтая карточка
Я. Икаунекс
70'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
В. Гутковскис
Желтая карточка
Т. Кедзиора
69'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
М. Клих
62'
53'
Желтая карточка
В. Максименко
Желтая карточка
К. Пентек
25'
18'
Желтая карточка
К. Дубра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
2
Михал Пождан
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
0
Вячеслав Исаев
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
0
Олег Лайзанс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Славиша Стоянович
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
8
Карол Линетти
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
1
Каспарс Икстенс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
3-1-4-2
1
Щесны
13
Реца
15
Глик
4
Кедзиора
10
Крыховяк
11
Гросицки
10
Зелински
23
Клих
2
Пождан
23
Пентек
9
Левандовски
4-3-3
1
Штейнборс
4
Дубра
26
Максименко
3
Осс
0
Исаев
0
Лайзанс
10
Икаунекс
11
Савалниекс
15
Ракельс
9
Гутковскис
16
Карашаускс
11
Гросицки
19
Франковски
19
Франковски
11
Гросицки
23
Клих
16
Блащиковски
16
Блащиковски
23
Клих
23
Пентек
7
Милик
7
Милик
23
Пентек
11
Савалниекс
6
Габовс
6
Габовс
11
Савалниекс
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
20
Ульдрикис
9
Гутковскис
Остались в запасе
Польша
Латвия
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
1
Андрис Ванинс
ВР
1
Каспарс Икстенс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Славиша Стоянович
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
1
Каспарс Икстенс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Главный тренер
Славиша Стоянович
Статистика матча Польша - Латвия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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