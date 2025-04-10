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Михаэль Баллак
Новости
Михаэль Баллак - новости
Завершил карьеру
26 сентября 1976 (49)
#13 | Полузащитник
188 см | 84 кг
Германия
Статистика
Новости
Публикации
Эдегор повторил рекорд Беланова и Баллака на ЧМ
30 июня
Микел рассказал о двух драках в «Челси»
2025.04.10 22:55
4
Фото
Баллак прокомментировал информацию, что встречается с девушкой покойного сына
2024.10.06 11:49
6
Баллак назвал желаемого тренера для сборной Германии
2024.02.21 18:05
Баллак назвал тренера, который должен возглавить сборную Германии
2023.09.19 08:54
2
Фото
«Футбол можно прекращать»: Баллак – о судейском решении в матче «Бавария» – «Манчестер Сити»
2023.04.20 11:14
1
Гвардиола намерен посвятить победу в Суперкубке Англии погибшему сыну Баллака
2021.08.07 12:59
1
18-летний сын Баллака погиб в аварии на квадроцикле
2021.08.05 19:21
9
Goal: Баллак борется с раком. Ему удалили опухоль возле спинного мозга
2020.08.20 21:57
3
Баллак может войти в тренерский штаб «Челси», если команду возглавит Лэмпард
2019.06.25 17:58
1
Кроос: «Баллак сказал, что Лева нужно уволить. Может, он просто хочет на его место?»
2018.10.13 12:37
Баллак: «Необычно видеть, как вратарь совершает две чудовищные ошибки в финале ЛЧ»
2018.05.27 14:51
3
Баллак: «У «Баварии» лучший состав в Германии»
2017.10.25 07:17
3
Баллак верит, что «Бавария» способна выиграть Лигу чемпионов
2017.09.08 06:42
4
Баллак предложил переиграть матч «Реала» и «Баварии»
2017.04.19 11:03
29
Баллак верит в потенциал Гетце
2017.02.16 06:55
Баллак советует Озилу уйти из «Арсенала» в «Баварию»
2017.02.09 01:56
2
Фото
Баллак посетил матч «Ливерпуль» — «Челси» и пообедал с Джеррардом
2017.02.01 20:13
4
Баллак посоветовал Швайнштайгеру завершить карьеру в сборной
2016.07.10 09:55
3
Баллак: «Швайнштайгер должен ехать на Евро»
2016.05.29 22:02
2
Хиддинк остается в «Челси» на должности советника и хочет вернуть в клуб Баллака и Чеха
2016.05.22 15:33
4
Зидан, Клюйверт и Баллак собираются сыграть на Кубке мира-2017
2015.10.08 09:36
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