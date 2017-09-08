Баллак верит, что «Бавария» способна выиграть Лигу чемпионов

Бывший футболист Михаэль Баллак считает, что флагман немецкого футбола «Бавария» всегда имеет шанс выиграть Лигу чемпионов.

«Я понимаю оптимизм Анчелотти, так как он управляет лучшей немецкой командой, которая всегда имеет шанс выиграть Лигу чемпионов. В его карьере уже было много побед с разными командами, и он точно знает, как выиграть Лигу чемпионов. Это правильный способ двигаться к цели, проявляя наглость и позитив.

«Бавария» – все еще команда со звездами, хотя клуб взял курс на омоложение состава. Анчелотти показал в прошлом, что он может работать с разными командами и разными игроками. С мюнхенцами он может достичь чего-то большого и выиграть Лигу чемпионов с тремя разными командами», – считает Баллак.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» не смогла пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, уступив «Реалу» по сумме двух встреч в четвертьфинале турнира.