Кроос: «Баллак сказал, что Лева нужно уволить. Может, он просто хочет на его место?»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос встал на защиту главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.

Ранее бывший футболист бундестим Михаэль Баллак заявил, что специалиста стоит уволить за худшее за 80 лет выступление команды на чемпионате мира.

На ЧМ-2018 немцы заняли последнее место в группе со Швецией, Мексикой и Южной Кореей.

«Он думает, что нужно вносить какие-то изменения. Может быть, это потому, что он хочет на место Лева?

Всегда будут разные мнения. Некоторые люди считают, что вы должны уйти в отставку после больших побед. Другие же думают, что наиболее подходящее время для этого – после большой неудачи.

Если вы спросите себя, тренер может найти новые стимулы. И Лев это сделал. Я убежден, что мы можем вновь добиться большого успеха», – сказал Кроос.