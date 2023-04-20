«Футбол можно прекращать»: Баллак – о судейском решении в матче «Бавария» – «Манчестер Сити»

Михаэль Баллак раскритиковал назначение пенальти в ворота «Баварии» за попадание мяча в руку Дайота Упамекано после удара Илкая Гюндогана.

«Если это пенальти, футбол можно прекращать», – сказал Баллак.

Матч «Бавария» – «Сити» (1:1) обслуживал француз Клеман Турпен.

Он назначил пенальти на 35-й минуте.

Эрлинг Холанд не сумел реализовать 11-метровый.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press