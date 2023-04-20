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    • «Футбол можно прекращать»: Баллак – о судейском решении в матче «Бавария» – «Манчестер Сити»

    «Футбол можно прекращать»: Баллак – о судейском решении в матче «Бавария» – «Манчестер Сити»

    Михаэль Баллак раскритиковал назначение пенальти в ворота «Баварии» за попадание мяча в руку Дайота Упамекано после удара Илкая Гюндогана.

    «Если это пенальти, футбол можно прекращать», – сказал Баллак.

    • Матч «Бавария» – «Сити» (1:1) обслуживал француз Клеман Турпен.
    • Он назначил пенальти на 35-й минуте.
    • Эрлинг Холанд не сумел реализовать 11-метровый.

    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

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    Источник: 90min

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    Сегодня, 11:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14386

      Алексей З 1 час назад

      Вообщето мяч летел в створ ворот.
      Вот у нас пенальти ставят просто пздц, посмотрите Торпедо-Спартак

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