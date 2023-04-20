«Футбол можно прекращать»: Баллак – о судейском решении в матче «Бавария» – «Манчестер Сити»

Вообщето мяч летел в створ ворот.
Вот у нас пенальти ставят просто пздц, посмотрите Торпедо-Спартак
Михаэль Баллак раскритиковал назначение пенальти в ворота «Баварии» за попадание мяча в руку Дайота Упамекано после удара Илкая Гюндогана.
«Если это пенальти, футбол можно прекращать», – сказал Баллак.
- Матч «Бавария» – «Сити» (1:1) обслуживал француз Клеман Турпен.
- Он назначил пенальти на 35-й минуте.
- Эрлинг Холанд не сумел реализовать 11-метровый.
Фото: www.imago-images.de / Global Look Press