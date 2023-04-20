Тухель разнес судейство в матче «Бавария» – «Манчестер Сити»

А я увидел , что надо от этого черного избавляться Упамекано , это недоразумение
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель раскритиковал работу арбитра в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
- Матч в Мюнхене завершился ничьей 1:1.
- Главным судьей был француз Клеман Турпен.
«Сегодня не на уровне были две вещи – поле и судейство. Я бы поставил рефери худшую оценку из возможных.
Это касается всех его решений – от первого до последнего. Я даже не увидел, за что был назначен пенальти», – сказал Тухель.