Тухель разнес судейство в матче «Бавария» – «Манчестер Сити»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель раскритиковал работу арбитра в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Матч в Мюнхене завершился ничьей 1:1.

Главным судьей был француз Клеман Турпен.

«Сегодня не на уровне были две вещи – поле и судейство. Я бы поставил рефери худшую оценку из возможных.

Это касается всех его решений – от первого до последнего. Я даже не увидел, за что был назначен пенальти», – сказал Тухель.