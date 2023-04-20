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    Тухель разнес судейство в матче «Бавария» – «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель раскритиковал работу арбитра в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    • Матч в Мюнхене завершился ничьей 1:1.
    • Главным судьей был француз Клеман Турпен.

    «Сегодня не на уровне были две вещи – поле и судейство. Я бы поставил рефери худшую оценку из возможных.

    Это касается всех его решений – от первого до последнего. Я даже не увидел, за что был назначен пенальти», – сказал Тухель.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2784

      BlackMurder 17 минут назад

      А я увидел , что надо от этого черного избавляться Упамекано , это недоразумение

      0
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      Рейтинг: +1055

      Болотоход 30 минут назад

      Очки купи если не видел! Норм судейство было.

      0
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