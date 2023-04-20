«Ненавижу это»: Хуммельс раскритиковал судейство в матче «Бавария» – «Манчестер Сити»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался о работе арбитра в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити».

Матч в Мюнхене завершился ничьей 1:1.

Главным судьей был француз Клеман Турпен.

Он назначил 2 пенальти в ворота «Баварии» – первый был отменен благодаря VAR, а второй не реализовал Эрлинг Холанд.

«Два момента, которые никогда не должны были стать пенальти. Я ненавижу это», – написал Хуммельс в соцсетях.