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    • «Ненавижу это»: Хуммельс раскритиковал судейство в матче «Бавария» – «Манчестер Сити»

    «Ненавижу это»: Хуммельс раскритиковал судейство в матче «Бавария» – «Манчестер Сити»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался о работе арбитра в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити».

    • Матч в Мюнхене завершился ничьей 1:1.
    • Главным судьей был француз Клеман Турпен.
    • Он назначил 2 пенальти в ворота «Баварии» – первый был отменен благодаря VAR, а второй не реализовал Эрлинг Холанд.

    «Два момента, которые никогда не должны были стать пенальти. Я ненавижу это», – написал Хуммельс в соцсетях.

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    Источник: твиттер Матса Хуммельса

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