Баллак: «У «Баварии» лучший состав в Германии»

Экс-футболист «Баварии» Михаэль Баллак назвал состав мюнхенского клуба лучшим в Бундеслиге.

«Хуммельс, Нойер и Мюллер – это футболисты с опытом и большими успехами. Именно на их плечи ложится основная нагрузка в команде. Киммиху же еще предстоит вырасти до их уровня. У «Баварии» лучший состав в Германии.

В тот момент, когда команда найдет свою игру, то она вновь будет на вершине. Но дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» не должны позволить «Баварии» уйти в большой отрыв», – приводит слова Баллака Sport1.de.

После девяти туров «Боруссия» с 20 очками делит первое место с «Баварией» в турнирной таблице Бундеслиги. «РБ Лейпциг» с 19 очками замыкает тройку.