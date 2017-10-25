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    Баллак: «У «Баварии» лучший состав в Германии»

    Экс-футболист «Баварии» Михаэль Баллак назвал состав мюнхенского клуба лучшим в Бундеслиге.

    «Хуммельс, Нойер и Мюллер – это футболисты с опытом и большими успехами. Именно на их плечи ложится основная нагрузка в команде. Киммиху же еще предстоит вырасти до их уровня. У «Баварии» лучший состав в Германии.

    В тот момент, когда команда найдет свою игру, то она вновь будет на вершине. Но дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» не должны позволить «Баварии» уйти в большой отрыв», – приводит слова Баллака Sport1.de.

    После девяти туров «Боруссия» с 20 очками делит первое место с «Баварией» в турнирной таблице Бундеслиги. «РБ Лейпциг» с 19 очками замыкает тройку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 07:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      shish_414 26 октября 2017, 22:13

      Капитан очевидность!!!!!!

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      Рейтинг: +14

      Mancho0061 25 октября 2017, 13:26

      Мой любимый футболист Михаэль Баллак

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 08:19

      А также один из лучших в Европе.

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