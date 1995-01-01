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    Баллак может войти в тренерский штаб «Челси», если команду возглавит Лэмпард

    Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак может войти в тренерский штаб команды.

    42-летний немец может стать ассистентом Фрэнка Лэмпарда, который ведет переговоры с лондонским клубом о возможном сотрудничестве.

    Сейчас Баллак получает лицензию УЕФА-Б, которая позволяет работать помощником главного тренера.

    • Лэмпард и Баллак выступали вместе за «Челси» с 2006 по 2010 год.
    • СМИ писали, что в 2017 году Баллак мог стать послом «Челси», а в 2018-м претендовал на пост спортивного директора.

    «Дерби Каунти» разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси»

    Источник: Sky Sport Deutschland

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