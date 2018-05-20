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Букари Драме
Статистика
Букари Драме - статистика
Завершил карьеру
13 января 1985 (41), Вильпент
#3 | Защитник
181 см | 74 кг
Сенегал | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
СПАЛ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
СПАЛ
3 : 1
20.05.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2 : 1
13.05.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
2 : 0
06.05.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1 : 3
29.04.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
СПАЛ
0 : 3
21.04.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
СПАЛ
0 : 0
18.04.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
СПАЛ
0 : 0
17.03.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
1 : 1
11.03.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
СПАЛ
1 : 0
03.03.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
2 : 3
25.02.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 0
18.02.2018
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
СПАЛ
0 : 4
10.02.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
2 : 0
04.02.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
СПАЛ
1 : 1
28.01.2018
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
1 : 1
21.01.2018
СПАЛ
Был в запасе
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