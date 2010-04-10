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Мэтт Муссилоу
Статистика
Мэтт Муссилоу - статистика
Завершил карьеру
1 июня 1982 (44)
#24 | Нападающий
180 см | 76 кг
Франция | Конго
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Булонь
15
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3 : 0
10.04.2010
Булонь
71' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Булонь
1 : 1
04.04.2010
Тулуза
66' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
3 : 0
28.03.2010
Булонь
75' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Булонь
2 : 0
20.03.2010
Лорьян
1' - 86'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нанси
1 : 3
13.03.2010
Булонь
69' - 90'
71'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
1 : 0
27.02.2010
Булонь
76' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Булонь
0 : 2
06.02.2010
Монпелье
1' - 55'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0 : 0
30.01.2010
Булонь
1' - 76'
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0 : 2
20.01.2010
Валансьен
1' - 58'
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0 : 0
16.01.2010
Булонь
1' - 67'
Франция. Лига 1, 18 тур
Булонь
0 : 0
13.01.2010
Сошо
66' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Булонь
2 : 5
02.12.2009
ПСЖ
1' - 46'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1 : 0
28.11.2009
Булонь
62' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
5 : 0
07.11.2009
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Булонь
1 : 2
31.10.2009
Нанси
1' - 64'
Франция. Лига 1, 10 тур
Булонь
1 : 3
24.10.2009
Монако
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