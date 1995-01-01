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Ioannis Kosti
Главные новости
5 марта
23:54
Воспитанник «Спартака» рассказал, как получал 500 рублей в академии клуба
23:41
Салах: «Сейчас поеду домой, выпью ромашковый чай и лягу спать»
23:10
Милонов 6 марта направит обращение об отмене Fan ID
23:00
Клопп высказался о разгромной победе «Ливерпуля» над «МЮ» со счетом 7:0
3
22:37
Бывший директор ФСБ выступил против Fan ID
5
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Все новости
5 марта
23:31
Президент «Урала» оценил судейство в матче со «Спартаком»
22:52
Автор дубля в ворота ЦСКА Джорджевич рассказал, за счет чего «Сочи» удалось победить
22:30
Бердыев прокомментировал победу над ЦСКА. Это дебютная игра тренера в «Сочи»
4
22:27
Федотов назвал причины поражения ЦСКА от «Сочи»
9
22:25
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22:18
«Сегодня мы не увидим танцы»: британский журналист поиздевался над «МЮ» после разгрома от «Ливерпуля»
22:13
Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7
4
21:53
Серия А. «Интер» обыграл «Лечче», забили Мхитарян и Лаутаро
21:46
«МЮ» потерпел самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба
3
21:36
Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ. У него 129 голов
1
21:25
РПЛ. ЦСКА проиграл «Сочи» (0:2), у команды 1 победа в 7 последних матчах
58
21:19
⚡ АПЛ. «Ливерпуль» уничтожил «Манчестер Юнайтед» – 7:0! Гакпо, Нуньес и Салах сделали дубли
21
21:00
Защитник «Спартака» Чернов пропустит минимум три матча
2
20:51
Бывший советник Федуна – о «Спартаке»: «Вы не должны винить арбитров, если не можете выиграть у «Урала»
13
20:33
Валуев ответил на слова Милонова про Fan ID
14
20:24
«Что такого?» Мостовой не считает, что «Спартак» засудили в матче с «Уралом»
10
20:18
Депутат КПРФ – о Fan ID: «Позорище, только придурки могли это придумать»
10
20:09
Примера. «Барса» победила «Валенсию» (1:0), играя полчаса в меньшинстве. Торрес не забил пенальти
1
19:48
Фото
Перед матчем «Ливерпуль» – «МЮ» над «Энфилдом» пролетел самолет с баннером в поддержку Клоппа
19:35
Болельщика, бросившего банан в Вендела, до сих пор не нашли
14
19:33
Красивый футбол
Летиция – прелестнейшая жена русского бразильца из «Зенита» Малкома
20
19:25
Азмун забил за «Байер» во втором матче подряд
19:12
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18:47
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на 26-й тур АПЛ
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18:43
«Сочи» – ЦСКА: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
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18:38
⚽ РПЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Динамо» победило «Крылья», ничья в Краснодаре
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18:21
РПЛ. 39-летний Лебеденко принес «Торпедо» ничью в матче с «Краснодаром» (2:2)
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«За второй гол надо отрубать ноги защитникам». Быстров проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
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Ioannis Kosti
#17 | Нападающий
Имя
Ioannis Kosti
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Нападающий
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Возрастное ограничение
18+
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