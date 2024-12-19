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Пабло Сантос
Статистика
Пабло Сантос - статистика
Завершил карьеру
18 марта 1992 (34)
#28 | Защитник
188 см
Бразилия
Статистика
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Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Португалия. Примейра 2021/2022
Турция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноа
7
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
ТСЦ Бачка Топола
4 : 3
19.12.2024
Ноа
Был в запасе
Лига конференций, 5 тур
Ноа
1 : 3
12.12.2024
АПОЭЛ
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Ноа
0 : 0
28.11.2024
Викингур
1' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Челси
8 : 0
07.11.2024
Ноа
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
Рапид
1 : 0
24.10.2024
Ноа
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Ружомберок
3 : 1
29.08.2024
Ноа
1' - 70'
57'
70'
Лига конференций, 4 раунд
Ноа
3 : 0
20.08.2024
Ружомберок
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
1 : 0
15.08.2024
Ноа
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Ноа
3 : 1
06.08.2024
АЕК
1' - 82'
53'
Лига конференций, 2 раунд
Слима
0 : 0
01.08.2024
Ноа
Был в запасе
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 2
18.07.2024
Ноа
1' - 90'
45'
Лига конференций, 1 раунд
Ноа
2 : 0
11.07.2024
Шкендия
1' - 90'
90'
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