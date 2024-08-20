Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ноа - Ружомберок
Ноа - Ружомберок: обзор матча 20 августа 2024
Ноа
20.08.2024, вторник, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Ружомберок
4'
Г. Грегориу
79'
Г. Манвелян (П)
90+2'
М. Айяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноа - Ружомберок
ГОЛ! 3:0!
М. Айяс
90'
+2
Замена
М. Айяс
️️️️
Г. Грегориу
86'
Замена
Г. Петросян
️️️️
Г. Манвелян
86'
Замена
B. Mendoza
️️️️
Э. Феррейра
80'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Манвелян
79'
75'
Замена
O. Luterán
️️️️
T. Mudry
75'
Замена
M. Boďa
️️️️
М. Мадленьяк
48'
Желтая карточка
S. Lavrinčík
Замена
В. Пинсон
️️️️
Э. Чинари
46'
46'
Замена
А. Селецки
️️️️
K. Domonkos
34'
Замена
M. Chobot
️️️️
D. Jackuliak
ГОЛ! 1:0!
Г. Грегориу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноа
1
Огнен Чанчаревич
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
22
Эралдо Чинари
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
Ружомберок
23
Tomáš Frühwald
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
9
Martin Chrien
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
3
J. Maslo
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Ноа
92
Алексей Площадный
ВР
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
14
Bryan Mendoza
ЦП
9
Артак Дашян
АП
9
Греник Петросян
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
93
Вирджил Пинсон
ЦФ
Ружомберок
35
Branislav Sokol
ВР
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
4
Oliver Luterán
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
5
Rudolf Bozik
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
2-2-3-3
1
Чанчаревич
28
Сантос
37
Силва
17
Сангаре
2
Милькович
22
Чинари
11
Омар
4
Тораринссон
14
Манвелян
9
Грегориу
7
Феррейра
2-4-1-3
23
33
Малы
23
Мадленьяк
10
19
9
17
14
Гладик
13
6
3
7
Феррейра
14
14
7
Феррейра
14
Манвелян
9
Петросян
9
Петросян
14
Манвелян
9
Грегориу
9
Айяс
9
Айяс
9
Грегориу
22
Чинари
93
Пинсон
93
Пинсон
22
Чинари
10
28
Селецки
28
Селецки
10
6
4
4
6
13
20
20
13
23
Мадленьяк
30
30
23
Мадленьяк
Остались в запасе
Ноа
Ружомберок
92
Алексей Площадный
ВР
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
Главный тренер
Карлос Инарехос
35
Branislav Sokol
ВР
1
Dominik Tapaj
ВР
24
Mate Szolgai
ЦП
5
Rudolf Bozik
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Остались в запасе
92
Алексей Площадный
ВР
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
Остались в запасе
35
Branislav Sokol
ВР
1
Dominik Tapaj
ВР
24
Mate Szolgai
ЦП
5
Rudolf Bozik
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Ноа - Ружомберок
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Арарат
- : -
06.12.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
4 : 0
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Mika Stadium, Yerevan
Новости команд
Все
Ноа
Ружомберок
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
13 сентября
2
«Сьон» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Сьон» – «Ноа»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Ноа» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Ноа» – «Сьон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
13 сентября
2
«Сьон» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Сьон» – «Ноа»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Ноа» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Ноа» – «Сьон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+