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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ружомберок - Ноа
Ружомберок - Ноа: обзор матча 29 августа 2024
Ружомберок
29.08.2024, четверг, 19:30
Лига конференций, 4 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Ноа
10'
O. Luterán
45+2'
Я. Гладик
71'
M. Boďa (П)
88'
М. Айяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - Ноа
90'
+2
Замена
С. Мурадян
️️️️
А. Дашян
88'
ГОЛ! 3:1!
М. Айяс
Пас отдал
В. Пинсон
Замена
М. Мадленьяк
️️️️
А. Селецки
81'
77'
Замена
М. Айяс
️️️️
Г. Грегориу
77'
Замена
B. Mendoza
️️️️
Э. Феррейра
ГОЛ с пенальти! 3:0!
M. Boďa
71'
70'
Вторая желтая
П. Сантос
70'
Желтая карточка
О. Чанчаревич
Замена
M. Boďa
️️️️
M. Chobot
66'
64'
Желтая карточка
А. Дашян
62'
Замена
А. Дашян
️️️️
И. Улад Омар
62'
Замена
Г. Манвелян
️️️️
M. Gambos
57'
Желтая карточка
П. Сантос
51'
Желтая карточка
А. Милькович
ГОЛ! 2:0!
Я. Гладик
45'
+2
40'
Желтая карточка
И. Улад Омар
Желтая карточка
Я. Гладик
13'
ГОЛ! 1:0!
O. Luterán
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
23
Tomáš Frühwald
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
9
Martin Chrien
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Ноа
1
Огнен Чанчаревич
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
20
M. Gambos
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
93
Вирджил Пинсон
ЦФ
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
35
Branislav Sokol
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
10
Kristóf Domonkos
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
Ноа
92
Алексей Площадный
ВР
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
14
Bryan Mendoza
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Эралдо Чинари
ЦП
9
Артак Дашян
АП
14
Гор Манвелян
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
4-5-1
23
28
Селецки
33
Малы
2
32
Габриэль
20
4
17
19
9
14
Гладик
2-2-3-3
1
Чанчаревич
37
Силва
28
Сантос
2
Милькович
17
Сангаре
4
Тораринссон
20
11
Омар
9
Грегориу
93
Пинсон
7
Феррейра
28
Селецки
23
Мадленьяк
23
Мадленьяк
28
Селецки
20
30
30
20
Дашян
3
Мурадян
3
Мурадян
Дашян
7
Феррейра
14
14
7
Феррейра
11
Омар
9
Дашян
9
Дашян
11
Омар
20
14
Манвелян
14
Манвелян
20
9
Грегориу
9
Айяс
9
Айяс
9
Грегориу
Остались в запасе
Ружомберок
Ноа
1
Dominik Tapaj
ВР
35
Branislav Sokol
ВР
10
Kristóf Domonkos
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
92
Алексей Площадный
ВР
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Эралдо Чинари
ЦП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
1
Dominik Tapaj
ВР
35
Branislav Sokol
ВР
10
Kristóf Domonkos
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
Остались в запасе
92
Алексей Площадный
ВР
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Эралдо Чинари
ЦП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Ружомберок - Ноа
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Арарат
- : -
06.12.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
4 : 0
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
Stadion MFK Ruzomberok, Ruzomberok
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