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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ноа - Шкендия
Ноа - Шкендия: обзор матча 11 июля 2024
Ноа
11.07.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Шкендия
81'
Г. Грегориу
90'
П. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноа - Шкендия
ГОЛ! 2:0!
П. Сантос
Пас отдал
Э. Феррейра
90'
87'
Замена
К. Кака
️️️️
Э. Красничи
Замена
С. Мурадян
️️️️
M. Gambos
85'
ГОЛ! 1:0!
Г. Грегориу
Пас отдал
А. Милькович
81'
Замена
Г. Сангаре
️️️️
М. Айяс
76'
Замена
Г. Грегориу
️️️️
Г. Манвелян
75'
Замена
А. Дашян
️️️️
Э. Чинари
65'
Желтая карточка
M. Gambos
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноа
1
Огнен Чанчаревич
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
20
M. Gambos
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Эралдо Чинари
ЦП
9
Матеус Айяс
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
Шкендия
85
Мевлан Адили
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Vane Krstevski
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
5
Клисман Цаке
ЦФ
95
Давор Талеский
ЦФ
10
Эндрит Красничи
ЦФ
7
Adenis Shala
ЦФ
Ноа
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
17
Густаво Сангаре
ОП
11
Имран Улад Омар
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
9
Артак Дашян
АП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
Шкендия
3
Almir Rexhepi
ЦЗ
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
38
Amir Nuhija
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
28
Камер Кака
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Чанчаревич
28
Сантос
37
Силва
2
Милькович
20
19
Амбарцумян
22
Чинари
18
Аванесян
14
Манвелян
7
Феррейра
9
Айяс
1-1-1-1-4
85
Адили
4
Рамадани
19
8
Тотре
7
10
Красничи
95
Талеский
5
Цаке
14
Манвелян
9
Грегориу
9
Грегориу
14
Манвелян
20
3
Мурадян
3
Мурадян
20
9
Айяс
17
Сангаре
17
Сангаре
9
Айяс
22
Чинари
9
Дашян
9
Дашян
22
Чинари
10
Красничи
28
Кака
28
Кака
10
Красничи
Остались в запасе
Ноа
Шкендия
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
11
Имран Улад Омар
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
3
Almir Rexhepi
ЦЗ
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
38
Amir Nuhija
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
Остались в запасе
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
11
Имран Улад Омар
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
Остались в запасе
3
Almir Rexhepi
ЦЗ
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
38
Amir Nuhija
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
Статистика матча Ноа - Шкендия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Арарат
- : -
06.12.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
4 : 0
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Информация о матче
Главный судья:
Viktor Shimusik, Belarus
Стадион:
Mika Stadium, Yerevan
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