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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шкендия - Ноа
Шкендия - Ноа: обзор матча 18 июля 2024
Шкендия
18.07.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Ноа
53'
К. Цаке
20'
А. Милькович
90+1'
В. Пинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шкендия - Ноа
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
В. Пинсон
Пас отдал
Г. Грегориу
81'
Замена
С. Мурадян
️️️️
Г. Манвелян
75'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
О. Амбарцумян
Желтая карточка
Р. Рамадани
72'
Замена
F. Ramadani
️️️️
V. Krstevski
59'
59'
Замена
Г. Грегориу
️️️️
М. Айяс
59'
Замена
Г. Сангаре
️️️️
А. Дашян
59'
Замена
Э. Чинари
️️️️
Э. Феррейра
56'
Желтая карточка
О. Амбарцумян
ГОЛ! 1:1!
К. Цаке
Пас отдал
Э. Красничи
53'
45'
+1
Желтая карточка
П. Сантос
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Милькович
Пас отдал
Э. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкендия
85
Мевлан Адили
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Vane Krstevski
ЦП
5
Клисман Цаке
ЦФ
28
Камер Кака
ЦФ
10
Эндрит Красничи
ЦФ
7
Adenis Shala
ЦФ
Ноа
1
Огнен Чанчаревич
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
20
M. Gambos
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
14
Гор Манвелян
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
Шкендия
3
Almir Rexhepi
ЦЗ
38
Amir Nuhija
ЦП
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
77
Florent Ramadani
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
95
Давор Талеский
ЦФ
Ноа
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
17
Густаво Сангаре
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
22
Эралдо Чинари
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
1-1-1-4
85
Адили
4
Рамадани
19
5
Цаке
7
10
Красничи
28
Кака
2-1-2-2-3
1
Чанчаревич
37
Силва
28
Сантос
2
Милькович
20
19
Амбарцумян
9
Дашян
93
Пинсон
7
Феррейра
9
Айяс
14
Манвелян
19
77
77
19
9
Айяс
9
Грегориу
9
Грегориу
9
Айяс
14
Манвелян
3
Мурадян
3
Мурадян
14
Манвелян
9
Дашян
17
Сангаре
17
Сангаре
9
Дашян
19
Амбарцумян
4
Тораринссон
4
Тораринссон
19
Амбарцумян
7
Феррейра
22
Чинари
22
Чинари
7
Феррейра
Остались в запасе
Шкендия
Ноа
3
Almir Rexhepi
ЦЗ
38
Amir Nuhija
ЦП
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
30
Ferat Ramani
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
95
Давор Талеский
ЦФ
11
Имран Улад Омар
ЦП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
Остались в запасе
3
Almir Rexhepi
ЦЗ
38
Amir Nuhija
ЦП
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
30
Ferat Ramani
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
95
Давор Талеский
ЦФ
Остались в запасе
11
Имран Улад Омар
ЦП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
Статистика матча Шкендия - Ноа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Арарат
- : -
06.12.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
4 : 0
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Информация о матче
Главный судья:
Dominik Stary, Czech Republic
Стадион:
Ecolog Arena, Tetovo
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