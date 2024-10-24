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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рапид - Ноа
Рапид - Ноа: обзор матча 24 октября 2024
Рапид
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ноа
31'
Д. Бельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Ноа
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
М. Зайдль
90'
+2
Желтая карточка
Б. Болла
80'
76'
Замена
А. Дашян
️️️️
Г. Сангаре
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Г. Бургшталлер
67'
Замена
D. Kaygin
️️️️
М. Сангаре
67'
63'
Замена
Э. Чинари
️️️️
B. Mendoza
63'
Замена
Г. Грегориу
️️️️
М. Айяс
46'
Замена
Г. Манвелян
️️️️
И. Улад Омар
36'
Желтая карточка
Г. Сангаре
34'
Желтая карточка
М. Айяс
ГОЛ! 1:0!
Д. Бельо
31'
17'
Замена
О. Амбарцумян
️️️️
Г. Тораринссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
8
Лукас Гргич
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
27
Кристоф Ланг
АП
18
Маттиас Зайдль
(К)
АП
9
Дион Бельо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Ноа
1
Огнен Чанчаревич
(К)
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
14
Bryan Mendoza
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
93
Вирджил Пинсон
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
50
Лоренц Орглер
ВР
4
Jakob Schöller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
3
Dominic Vincze
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
20
Тобиас Хедл
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Ноа
92
Алексей Площадный
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Эралдо Чинари
ЦП
9
Артак Дашян
АП
14
Гор Манвелян
ЦФ
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
1-2-3-4
1
Хедл
77
Болла
23
Ауэр
8
Гргич
18
Сангаре
18
Зайдль
27
Ланг
9
Бельо
55
Цветкович
6
Ро-Яо
9
Бургшталлер
2-1-4-3
1
Чанчаревич
37
Силва
3
Мурадян
17
Сангаре
11
Омар
88
Брайс
4
Тораринссон
14
9
Айяс
93
Пинсон
7
Феррейра
18
Зайдль
5
Кершбаум
5
Кершбаум
18
Зайдль
18
Сангаре
10
10
18
Сангаре
9
Бургшталлер
27
Бишоф
27
Бишоф
9
Бургшталлер
4
Тораринссон
19
Амбарцумян
19
Амбарцумян
4
Тораринссон
14
22
Чинари
22
Чинари
14
17
Сангаре
9
Дашян
9
Дашян
17
Сангаре
11
Омар
14
Манвелян
14
Манвелян
11
Омар
9
Айяс
9
Грегориу
9
Грегориу
9
Айяс
Остались в запасе
Рапид
Ноа
25
Пауль Гартлер
ВР
50
Лоренц Орглер
ВР
4
Jakob Schöller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
3
Dominic Vincze
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
20
Тобиас Хедл
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
92
Алексей Площадный
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
50
Лоренц Орглер
ВР
4
Jakob Schöller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
3
Dominic Vincze
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
20
Тобиас Хедл
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
Остались в запасе
92
Алексей Площадный
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Рапид - Ноа
1
2
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
8
Офсайды
1
1
Количество передач
550
449
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
2.53
0.34
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
- : -
05.12.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Арарат
- : -
06.12.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
4 : 0
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
Альянц
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