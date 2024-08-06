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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ноа - АЕК
Ноа - АЕК: обзор матча 06 августа 2024
Ноа
06.08.2024, вторник, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
АЕК
34'
В. Пинсон
67'
О. Чанчаревич
90+8'
Г. Грегориу
22'
Л. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноа - АЕК
ГОЛ! 3:1!
Г. Грегориу
90'
+8
83'
Желтая карточка
Л. Рота
Замена
О. Амбарцумян
️️️️
П. Сантос
82'
79'
Желтая карточка
А. Койта
78'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
Замена
С. Мурадян
️️️️
В. Пинсон
78'
72'
Замена
Э. Хаджусафи
️️️️
А. Калленс
68'
Замена
А. Койта
️️️️
М. Гачинович
68'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Р. Любичич
68'
Замена
Р. Перейра
️️️️
О. Пинеда
ГОЛ! 2:1!
О. Чанчаревич
67'
Желтая карточка
Г. Сангаре
58'
58'
Желтая карточка
Р. Любичич
Желтая карточка
П. Сантос
53'
Замена
Г. Грегориу
️️️️
М. Айяс
46'
Желтая карточка
M. Gambos
35'
ГОЛ! 1:1!
В. Пинсон
34'
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гарсия
Пас отдал
М. Гачинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноа
1
Огнен Чанчаревич
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
20
M. Gambos
ЦП
93
Вирджил Пинсон
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Ноа
92
Алексей Площадный
ВР
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
22
Эралдо Чинари
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
14
Bryan Mendoza
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
9
Артак Дашян
АП
9
Греник Петросян
ЦФ
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Абубакари Койта
ЛВ
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
22
Паоло Фернандес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
2-2-2-4
1
Чанчаревич
37
Силва
28
Сантос
17
Сангаре
2
Милькович
4
Тораринссон
20
93
Пинсон
7
Феррейра
9
Айяс
14
Манвелян
4-3-2-1
1
Стракоша
2
Мукуди
21
Вида
18
Калленс
12
Рота
4
Шиманьски
10
Любичич
17
Элиассон
8
Гачинович
25
Пинеда
99
Гарсия
93
Пинсон
3
Мурадян
3
Мурадян
93
Пинсон
28
Сантос
19
Амбарцумян
19
Амбарцумян
28
Сантос
9
Айяс
9
Грегориу
9
Грегориу
9
Айяс
18
Калленс
28
Хаджусафи
28
Хаджусафи
18
Калленс
25
Пинеда
37
Перейра
37
Перейра
25
Пинеда
8
Гачинович
11
Койта
11
Койта
8
Гачинович
10
Любичич
9
Ламела
9
Ламела
10
Любичич
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
Остались в запасе
Ноа
АЕК
92
Алексей Площадный
ВР
22
Эралдо Чинари
ЦП
14
Bryan Mendoza
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
99
Георгиос Теохарис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
92
Алексей Площадный
ВР
22
Эралдо Чинари
ЦП
14
Bryan Mendoza
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
Главный тренер
Карлос Инарехос
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Ноа - АЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Арарат
- : -
06.12.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
4 : 0
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Visar Kastrati, Kosovo
Стадион:
Mika Stadium, Yerevan
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