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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЕК - Ноа
АЕК - Ноа: обзор матча 15 августа 2024
АЕК
15.08.2024, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Ноа
90+2'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Ноа
Желтая карточка
Л. Рота
90'
+13
90'
+7
Желтая карточка
О. Чанчаревич
ГОЛ! 1:0!
С. Цубер
Пас отдал
П. Фернандес
90'
+2
78'
Желтая карточка
Э. Чинари
75'
Замена
С. Мурадян
️️️️
Г. Сангаре
74'
Замена
И. Улад Омар
️️️️
Г. Манвелян
Замена
Э. Хаджусафи
️️️️
С. Пилиос
70'
Замена
А. Койта
️️️️
М. Гачинович
64'
Замена
П. Фернандес
️️️️
Н. Элиассон
64'
63'
Замена
М. Айяс
️️️️
Г. Грегориу
63'
Замена
Э. Чинари
️️️️
M. Gambos
Желтая карточка
Д. Вида
60'
Желтая карточка
А. Калленс
53'
52'
Желтая карточка
Г. Грегориу
Замена
Э. Ламела
️️️️
Р. Любичич
46'
Замена
О. Пинеда
️️️️
Д. Шиманьски
46'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
45'
Желтая карточка
С. Пилиос
24'
Желтая карточка
Р. Любичич
15'
10'
Желтая карточка
Э. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Ноа
1
Огнен Чанчаревич
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
20
M. Gambos
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
93
Вирджил Пинсон
ЦФ
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
22
Паоло Фернандес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Ноа
92
Алексей Площадный
ВР
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
14
Bryan Mendoza
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
22
Эралдо Чинари
ЦП
9
Артак Дашян
АП
9
Матеус Айяс
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
4-5-1
1
Стракоша
3
Пилиос
21
Вида
18
Калленс
12
Рота
7
Цубер
4
Шиманьски
20
Манталос
10
Любичич
17
Элиассон
8
Гачинович
2-2-2-4
1
Чанчаревич
37
Силва
28
Сантос
2
Милькович
17
Сангаре
4
Тораринссон
20
14
Манвелян
9
Грегориу
93
Пинсон
7
Феррейра
3
Пилиос
28
Хаджусафи
28
Хаджусафи
3
Пилиос
17
Элиассон
22
Фернандес
22
Фернандес
17
Элиассон
8
Гачинович
11
Койта
11
Койта
8
Гачинович
4
Шиманьски
25
Пинеда
25
Пинеда
4
Шиманьски
10
Любичич
9
Ламела
9
Ламела
10
Любичич
17
Сангаре
3
Мурадян
3
Мурадян
17
Сангаре
14
Манвелян
11
Омар
11
Омар
14
Манвелян
20
22
Чинари
22
Чинари
20
9
Грегориу
9
Айяс
9
Айяс
9
Грегориу
Остались в запасе
АЕК
Ноа
99
Георгиос Теохарис
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
92
Алексей Площадный
ВР
14
Bryan Mendoza
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Остались в запасе
92
Алексей Площадный
ВР
14
Bryan Mendoza
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Карлос Инарехос
Статистика матча АЕК - Ноа
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Арарат
- : -
06.12.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
4 : 0
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
ОПАП Арена
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