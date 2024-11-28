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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ноа - Викингур
Ноа - Викингур: обзор матча 28 ноября 2024
Ноа
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
0 : 0
Завершен
Викингур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноа - Викингур
89'
Желтая карточка
Н. Хансен
Замена
Г. Петросян
️️️️
В. Пинсон
89'
87'
Замена
D. Berg Jónsson
️️️️
А. Элис Трандарсон
Замена
А. Милькович
️️️️
О. Амбарцумян
77'
71'
Замена
Х. Гудьонссон
️️️️
Д. Ерн Атласон
Замена
М. Айяс
️️️️
Г. Грегориу
70'
Замена
B. Mendoza
️️️️
Э. Чинари
70'
60'
Замена
Н. Хансен
️️️️
В. Тор Ингимундарсон
Желтая карточка
О. Амбарцумян
57'
Замена
А. Дашян
️️️️
Г. Манвелян
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноа
92
Алексей Площадный
ВР
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
(К)
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
22
Эралдо Чинари
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
(К)
ОП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Ноа
1
Огнен Чанчаревич
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
14
Bryan Mendoza
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
9
Артак Дашян
АП
9
Греник Петросян
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Викингур
35
Jochum Magnusson
ВР
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
2-3-2-3
92
Площадный
3
Мурадян
28
Сантос
88
Брайс
19
Амбарцумян
11
Омар
93
Пинсон
22
Чинари
7
Феррейра
9
Грегориу
14
Манвелян
4-1-2-1-2
1
Йонссон
24
Атласон
5
Фьолусон
4
Экрот
22
Гуннарссон
8
Андрасон
23
21
Трандарсон
25
Ингимундарсон
22
25
19
Амбарцумян
2
Милькович
2
Милькович
19
Амбарцумян
22
Чинари
14
14
22
Чинари
14
Манвелян
9
Дашян
9
Дашян
14
Манвелян
93
Пинсон
9
Петросян
9
Петросян
93
Пинсон
9
Грегориу
9
Айяс
9
Айяс
9
Грегориу
21
Трандарсон
18
18
21
Трандарсон
25
Ингимундарсон
23
Хансен
23
Хансен
25
Ингимундарсон
24
Атласон
9
Гудьонссон
9
Гудьонссон
24
Атласон
Остались в запасе
Ноа
Викингур
1
Огнен Чанчаревич
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
18
Артем Аванесян
ЛВ
Главный тренер
Руй Мота
35
Jochum Magnusson
ВР
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
Остались в запасе
1
Огнен Чанчаревич
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
18
Артем Аванесян
ЛВ
Остались в запасе
35
Jochum Magnusson
ВР
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Ноа - Викингур
1
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
498
386
Сейвы
2
5
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.64
0.68
Матчи команд
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Арарат
- : -
06.12.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
4 : 0
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Информация о матче
Главный судья:
Menelaos Antoniou, Cyprus
Стадион:
Республиканский
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