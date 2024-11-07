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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Челси - Ноа
Челси - Ноа: обзор матча 07 ноября 2024
Челси
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
8 : 0
Завершен
Ноа
12'
Т. Адарабиойо
13'
М. Гиу
18'
А. Дисаси
21'
Ж. Феликс
39'
М. Мудрик
41'
Ж. Феликс
69'
К. Нкунку
76'
К. Нкунку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Ноа
90'
+3
Желтая карточка
Э. Чинари
Замена
С. Рак-Сакьи
️️️️
К. Нкунку
79'
ГОЛ с пенальти! 8:0!
К. Нкунку
76'
75'
Замена
B. Mendoza
️️️️
А. Милькович
ГОЛ! 7:0!
К. Нкунку
69'
61'
Замена
М. Айяс
️️️️
Г. Грегориу
61'
Замена
В. Пинсон
️️️️
Г. Сангаре
60'
Желтая карточка
Г. Сангаре
46'
Замена
И. Улад Омар
️️️️
Г. Манвелян
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
Э. Фернандес
46'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
М. Гиу
46'
ГОЛ! 6:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
А. Дисаси
41'
ГОЛ! 5:0!
М. Мудрик
Пас отдал
К. Нкунку
39'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
Э. Фернандес
21'
ГОЛ! 3:0!
А. Дисаси
Пас отдал
Э. Фернандес
18'
ГОЛ! 2:0!
М. Гиу
13'
ГОЛ! 1:0!
Т. Адарабиойо
Пас отдал
Э. Фернандес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ноа
1
Огнен Чанчаревич
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
19
Оганес Амбарцумян
(К)
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
22
Эралдо Чинари
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Челси
50
Макс Меррик
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
51
Сэм Рак-Сакьи
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Ноа
92
Алексей Площадный
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
14
Bryan Mendoza
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
9
Артак Дашян
АП
93
Вирджил Пинсон
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
3-2-2-3
1
Йоргенсен
5
Дисаси
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
12
Вейга
17
Фернандес
27
Мудрик
19
Джордж
28
Нкунку
9
Гиу
79
Феликс
2-2-3-3
1
Чанчаревич
37
Силва
3
Мурадян
2
Милькович
17
Сангаре
19
Амбарцумян
88
Брайс
22
Чинари
9
Грегориу
14
Манвелян
7
Феррейра
9
Гиу
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
9
Гиу
17
Фернандес
22
Казадеи
22
Казадеи
17
Фернандес
28
Нкунку
51
Рак-Сакьи
51
Рак-Сакьи
28
Нкунку
2
Милькович
14
14
2
Милькович
14
Манвелян
11
Омар
11
Омар
14
Манвелян
17
Сангаре
93
Пинсон
93
Пинсон
17
Сангаре
9
Грегориу
9
Айяс
9
Айяс
9
Грегориу
Остались в запасе
Челси
Ноа
50
Макс Меррик
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
92
Алексей Площадный
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
50
Макс Меррик
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
92
Алексей Площадный
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Челси - Ноа
2
Всего ударов по воротам
31
15
Удары в створ
18
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
5
Офсайды
0
2
Количество передач
586
431
Сейвы
7
10
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
21
7
Удары из-за пределов штрафной
10
8
xG (ожидаемые голы)
5.44
0.61
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Арарат
- : -
06.12.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
4 : 0
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан-Петру Чочирка
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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