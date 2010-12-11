Фабьен Робер - статистика
#4 | Нападающий
|Имя
|Фабьен
|Фамилия
|Робер
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1989 (34 года)
|Рост
|174
|Вес
|68
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Фабьен
|Фамилия
|Робер
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1989 (34 года)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2011
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|07.05.2011
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Тулуза (Тулуза)
|24.04.2011
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|16.04.2011
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|19.03.2011
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|12.03.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:3
|Лорьян (Лорьян)
|05.03.2011
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|19.02.2011
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|5:1
|Бордо (Бордо)
|15.01.2011
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:0
|Лорьян (Лорьян)
|11.12.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Ланс (Ланс)
|05.12.2010
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|6:3
|Лорьян (Лорьян)
|27.11.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|20.11.2010
|79' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|06.11.2010
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|30.10.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|23.10.2010
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|17.10.2010
|88' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Валансьен (Валансьен)
|25.09.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Монако (Монако)
|28.08.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Лион (Лион)
|21.08.2010
|31' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|35'
|14.08.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|07.08.2010
|46' -90'
|Осер (Осер)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)