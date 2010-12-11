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    Фабьен Робер - статистика

    #4 | Нападающий
    Имя Фабьен
    Фамилия Робер
    Команда Суиндон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 января 1989 (34 года)
    Рост 174
    Вес 68
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2011 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    07.05.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Тулуза (Тулуза)
    24.04.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Лилль (Лилль)
    16.04.2011 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    19.03.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    12.03.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 3:3 Лорьян (Лорьян)
    05.03.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Нанси (Нанси)
    19.02.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 5:1 Бордо (Бордо)
    15.01.2011 Был в запасе Лион (Лион) 3:0 Лорьян (Лорьян)
    11.12.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:0 Ланс (Ланс)
    05.12.2010 Был в запасе Лилль (Лилль) 6:3 Лорьян (Лорьян)
    27.11.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Ренн (Ренн)
    20.11.2010 79' -90' Сошо (Монбельяр) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    06.11.2010 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    30.10.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    23.10.2010 Был в запасе Нанси (Нанси) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    17.10.2010 88' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Валансьен (Валансьен)
    25.09.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Монако (Монако)
    28.08.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Лион (Лион)
    21.08.2010 31' -90' Марсель (Марсель) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    35'
    14.08.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:2 Ницца (Ницца)
    07.08.2010 46' -90' Осер (Осер) 2:2 Лорьян (Лорьян)
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