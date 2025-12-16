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Кристал Пэлас
Такехиро Томиясу
Новости
€ 5 млн
Такехиро Томиясу - новости
Кристал Пэлас
5 ноября 1998 (27), Фукуока
#17 | Защитник
188 см
Япония
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Фото
«Аякс» бесплатно подписал экс-игрока «Арсенала»
2025.12.16 18:43
1
«Арсенал» избавился от «хрустального» защитника
2025.07.04 14:48
Фото
«Арсенал» продлил контракт с японским защитником
2024.03.20 13:29
Фото
Топ-10 самых дорогих игроков Кубка Азии-2024
2024.01.13 12:53
«Арсенал» не отпустил своего защитника в «Баварию»
2023.11.21 21:48
Пост
Почему «Арсенал» перестал быть лузером и снова претендует на чемпионство
2023.04.26 22:10
5
Сборная Японии объявила состав на чемпионат мира–2022
2022.11.01 14:24
У «Арсенала» травмировался Томиясу
2022.01.23 13:46
Фото
Томиясу в «Арсенале» выиграл 91% верховых единоборств
2021.09.22 08:14
Фото
Лондонский «Арсенал» купил японского защитника «Болоньи» Томиясу. Контракт – до 2025 года
2021.09.01 00:59
1
Sky Sports: «Арсенал» купит японского защитника Томиясу за 23 миллиона и отдаст Бельерина в аренду «Бетису»
2021.08.31 14:38
1
«Болонья» интересуется Дивеевым
2021.05.07 17:19
5
Фото
Азмун вошел в пятерку самых дорогих игроков Азии
2020.10.13 00:33
9
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
23:43
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
22:59
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Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
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Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
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Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
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Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
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Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
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Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
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Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
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