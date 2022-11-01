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Сборная Японии объявила состав на чемпионат мира–2022

1 ноября 2022, 14:24

Тренерский штаб сборной Японии определился с итоговой заявкой команды на чемпионат мира–2022 по фуболу в Катаре.

Вратари: Суити Гонда («Симидзу С-Палс»), Дэниэл Шмидт («Сент‑Труйден»), Эйдзи Кавасима («Страсбур»);

Защитники: Мики Ямане, Сего Танигути (оба – «Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакаи («Урава Ред Даймондс»), Мая Йосида («Шальке»), Такехиро Томиясу («Арсенал»), Ко Итакура («Боруссия» М), Юто Нагатомо («Токио»), Юта Накаяма («Хаддерсфилд»), Хироки Ито («Штутгарт»);

Полузащитники: Ватару Эндо («Штутгарт»), Хидемаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Каору Митома («Брайтон»), Даити Камада («Айнтрахт»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»);

Нападающие: Дайдзен Маэда («Селтик»), Такума Асано («Бохум»), Аясе Уэда («Серкль Брюгге»), Юки Сома («Нагоя Грампус»), Дзюня Ито («Реймс»), Рицу Доан («Фрайбург»), Такуми Минамино («Монако»).

  • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
  • Соперниками Японии на групповом этапе будут Испания, Германия, Коста-Рика.

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Прогнозы на матч Германия – Япония

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Источник: сайт Японской футбольной ассоциации
Чемпионат мира Япония Нагатомо Юто Минамино Такуми Томиясу Такехиро Кубо Такефуса Доан Рицу
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