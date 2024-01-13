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    Топ-10 самых дорогих игроков Кубка Азии-2024

    Transfermarkt опубликовал рейтинг участников стартовавшего Кубка Азии с наибольшей рыночной стоимостью.

    В топ-10 шесть футболистов сборной Японии и четыре игрока сборной Южной Кореи.

    • 1-2. Ким Мин-Джэ (Южная Корея) – 60 миллионов евро;
    • 1-2. Такефуса Кубо (Япония) – 60 миллионов евро;
    • 3-4. Каору Митома (Япония) – 50 миллионов евро;
    • 3-4. Хын-Мин Сон (Южная Корея) – 50 миллионов евро;
    • 5. Такехиро Томиясу (Япония) – 30 миллионов евро;
    • 6-8. Ли Кан Ин (Южная Корея) – 22 миллиона евро;
    • 6-8. Хироки Ито (Япония) – 22 миллиона евро;
    • 6-8. Хи-Чан Хванг (Южная Корея) – 22 миллиона евро;
    • 9. Рицу Доан (Япония) – 18 миллионов евро;
    • 10. Ко Итакура (Япония) – 15 миллионов евро.

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    Источник: Transfermarkt

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