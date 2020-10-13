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Азмун вошел в пятерку самых дорогих игроков Азии

13 октября 2020, 00:33
9

Порталtext опубликовал рейтинг самых дорогих азиатских футболистов.

Лидирует с большим отрывом корейский нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон. Его оценили в 64 миллиона евро.

Замыкает первую пятерку иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун. Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

1. Хын-Мин Сон, «Тоттенхэм» – 64 млн евро;

2. Такефуса Кубо, «Вильярреал» – 30 млн евро;

3. Ли Кан Ин, «Валенсия» – 20 млн евро;

4-5. Такехиро Томиясу, «Болонья» – 18 млн евро;

4-5. Сердар Азмун, «Зенит» – 18 млн евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Азия Зенит Сон Хын-Мин Азмун Сердар Кан Ин Ли Томиясу Такехиро Кубо Такефуса
Комментарии (9)
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karinafarafontew
1602572505
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Боцман59rus
1602573196
У Азмуна список услуг за пределами поля шикарные,скоро будет первым,а у кого то единственным.
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аlekseу
1602578647
Прогнозы футбольныx матчей stavka-info.ru
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paracetamol
1602582607
Молодец, поздравляю!
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Jurabay
1602590594
Шомуродов 9 лямов 11 место
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