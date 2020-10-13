Азмун вошел в пятерку самых дорогих игроков Азии

Порталtext опубликовал рейтинг самых дорогих азиатских футболистов.
Лидирует с большим отрывом корейский нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон. Его оценили в 64 миллиона евро.
Замыкает первую пятерку иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун. Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
1. Хын-Мин Сон, «Тоттенхэм» – 64 млн евро;
2. Такефуса Кубо, «Вильярреал» – 30 млн евро;
3. Ли Кан Ин, «Валенсия» – 20 млн евро;
4-5. Такехиро Томиясу, «Болонья» – 18 млн евро;
4-5. Сердар Азмун, «Зенит» – 18 млн евро.
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Источник: Transfermarkt