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    Такехиро Томиясу - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Такехиро
    Фамилия Томиясу
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Родной город Фукуока
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 ноября 1998 (24 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 46' Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 90' - 90' Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 79' - 90' Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    15.02.2023 1' - 83' Арсенал 1:3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 12 тур
    48'
    11.02.2023 Был в запасе Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 85' - 90' Эвертон 1:0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 20 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -46' Арсенал (Лондон) 3:2 Борнмут (Борнмут)
    01.03.2023 Был в запасе Арсенал (Лондон) 4:0 Эвертон (Ливерпуль)
    25.02.2023 90' -90' Лестер (Лестер) 0:1 Арсенал (Лондон)
    18.02.2023 79' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:4 Арсенал (Лондон)
    15.02.2023 1' -83' Арсенал (Лондон) 1:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    48'
    11.02.2023 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    04.02.2023 85' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Арсенал (Лондон)
    22.01.2023 46' -90' Арсенал (Лондон) 3:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    53'
    15.01.2023 85' -90' Тоттенхэм (Лондон) 0:2 Арсенал (Лондон)
    03.01.2023 76' -90' Арсенал (Лондон) 0:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    31.12.2022 60' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 2:4 Арсенал (Лондон)
    30.10.2022 1' -63' Арсенал (Лондон) 5:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    23.10.2022 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Арсенал (Лондон)
    16.10.2022 1' -90' Лидс (Лидс) 0:1 Арсенал (Лондон)
    09.10.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    01.10.2022 89' -90' Арсенал (Лондон) 3:1 Тоттенхэм (Лондон)
    18.09.2022 86' -90' Брентфорд (Лондон) 0:3 Арсенал (Лондон)
    04.09.2022 80' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:1 Арсенал (Лондон)
    31.08.2022 64' -90' Арсенал (Лондон) 2:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    27.08.2022 89' -90' Арсенал (Лондон) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    20.08.2022 74' -90' Борнмут (Борнмут) 0:3 Арсенал (Лондон)
    13.08.2022 75' -90' Арсенал (Лондон) 4:2 Лестер (Лестер)
    90'
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