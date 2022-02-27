|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Труа (Труа)
|14.05.2022
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|08.05.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|08.04.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|6:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|03.04.2022
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|5:1
|Лорьян (Лорьян)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Страсбур (Страсбур)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:2
|Лорьян (Лорьян)
|04.03.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:4
|Лион (Лион)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|07.11.2021
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Брест (Брест)
|31.10.2021
|46' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|4:0
|Лорьян (Лорьян)
|13.08.2021
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Монако (Монако)
|08.08.2021
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)