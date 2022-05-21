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Жереми Морель
Статистика
Жереми Морель - статистика
Завершил карьеру
2 апреля 1984 (42), Лорьян
#21 | Защитник
172 см | 69 кг
Франция | Реюнион
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
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Франция. Лига 1 2015/2016
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Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1 : 1
21.05.2022
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
0 : 0
14.05.2022
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
0 : 3
08.05.2022
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лорьян
1 : 2
01.05.2022
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
6 : 2
08.04.2022
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
5 : 1
03.04.2022
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
0 : 0
20.03.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Клермон
0 : 2
13.03.2022
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
1 : 4
04.03.2022
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
0 : 1
27.02.2022
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
1 : 2
07.11.2021
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
4 : 0
31.10.2021
Лорьян
46' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 0
13.08.2021
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
1 : 1
08.08.2021
Лорьян
1' - 90'
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