Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Отбор ЧЕ-2020 2019