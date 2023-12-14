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Матия Шполярич
Статистика
Матия Шполярич - статистика
Завершил карьеру
2 апреля 1997 (29), Лимассол
#10 | Полузащитник
177 см
Кипр
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Арис
1 : 3
14.12.2023
Спарта
76' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Рейнджерс
1 : 1
30.11.2023
Арис
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Бетис
4 : 1
09.11.2023
Арис
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Арис
0 : 1
26.10.2023
Бетис
85' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Арис
2 : 1
05.10.2023
Рейнджерс
89' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Спарта
3 : 2
21.09.2023
Арис
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Арис
6 : 2
31.08.2023
Слован
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Слован
2 : 1
24.08.2023
Арис
Был в запасе
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