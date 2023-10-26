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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арис - Бетис
Арис - Бетис: обзор матча 26 октября 2023
Арис
26.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
75'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Бетис
90'
+3
Желтая карточка
А. Гуардадо
89'
Замена
Родри
️️️️
Э. Абде
Замена
М. Шполярич
️️️️
М. Маямбела
85'
Замена
М. Степински
️️️️
Я. Гомис
85'
79'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Перес
79'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
В. Карвалью
75'
ГОЛ! 0:1!
А. Перес
Пас отдал
А. Диао
72'
Замена
А. Диао
️️️️
В. Жозе
72'
Замена
Иско
️️️️
Л. Энрике
Замена
М. Браун
️️️️
К. Струски
62'
60'
Желтая карточка
А. Перес
Желтая карточка
Я. Гомис
55'
Желтая карточка
Л. Бенгтссон
28'
Замена
Кажу
️️️️
Э. Боакье
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Янник Гомис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арис
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
31
Кажу
ЛЗ
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
14
Мариуш Степински
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
22
Иско
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алвес
28
Урошевич
5
Мукету-Муссунда
20
Яго
6
Боакье
37
Сзоке
23
Струски
14
Бенгтссон
21
Маямбела
80
Бабика
14
Гомис
2-2-1-3-2
1
Силва
2
Пеццелла
16
Абнер
21
Рока
10
Карвалью
2
Родригес
24
Руйбаль
11
Энрике
10
Эз Абде
12
Виллиан Жозе
22
Перес
6
Боакье
31
Кажу
31
Кажу
6
Боакье
23
Струски
5
Браун
5
Браун
23
Струски
21
Маямбела
10
Шполярич
10
Шполярич
21
Маямбела
14
Гомис
14
Степински
14
Степински
14
Гомис
10
Карвалью
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Эз Абде
10
Родри
10
Родри
10
Эз Абде
11
Энрике
22
Иско
22
Иско
11
Энрике
12
Виллиан Жозе
11
Диао
11
Диао
12
Виллиан Жозе
22
Перес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
22
Перес
Остались в запасе
Арис
Бетис
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
1
Клаудио Браво
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Арис - Бетис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
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