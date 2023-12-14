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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арис - Спарта
Арис - Спарта: обзор матча 14 декабря 2023
Арис
14.12.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
1 : 3
Завершен
Спарта
84'
Л. Бенгтссон
4'
Я. Кухта
11'
В. Бирманчевич
45+1'
В. Бирманчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Спарта
Желтая карточка
Ф. Брорссон
90'
+2
87'
Желтая карточка
К. Кайринен
Желтая карточка
М. Браун
86'
Замена
М. Степински
️️️️
А. Кокорин
85'
ГОЛ! 1:3!
Л. Бенгтссон
84'
78'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
Я. Кухта
78'
Замена
Я. Пешек
️️️️
В. Бирманчевич
Желтая карточка
Кажу
77'
Замена
М. Шполярич
️️️️
М. Маямбела
76'
66'
Замена
П. Выдра
️️️️
А. Серенсен
66'
Замена
А. Карабец
️️️️
Л. Гараслин
Замена
М. Браун
️️️️
Ю. Сзоке
65'
Замена
Ф. Брорссон
️️️️
А. Мукету-Муссунда
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
В. Бирманчевич
Пас отдал
К. Лячи
36'
Замена
Т. Виснер
️️️️
А. Пресиадо
11'
ГОЛ! 0:2!
В. Бирманчевич
Пас отдал
К. Кайринен
4'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кухта
Пас отдал
Л. Гараслин
3'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
(К)
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
31
Кажу
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Карол Струски
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
(К)
ОП
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
78
Константинос Хрисостому
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
80
Шави Бабика
ПВ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Спарта
28
Томаш Виснер
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
23
Михал Шевчик
АП
42
Войтех Ворел
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Алвес
31
Кажу
20
Яго
5
Мукету-Муссунда
28
Урошевич
37
Сзоке
23
Струски
21
Маямбела
14
Бенгтссон
14
Гомис
9
Кокорин
4-1-2-2-1
1
Виндаль
23
Пресиадо
30
Зелены
41
Витик
4
Серенсен
37
Крейчи
20
Лячи
6
Кайринен
7
Бирманчевич
10
Гараслин
7
Кухта
5
Мукету-Муссунда
16
Брорссон
16
Брорссон
5
Мукету-Муссунда
37
Сзоке
5
Браун
5
Браун
37
Сзоке
21
Маямбела
10
Шполярич
10
Шполярич
21
Маямбела
9
Кокорин
14
Степински
14
Степински
9
Кокорин
23
Пресиадо
28
Виснер
28
Виснер
23
Пресиадо
7
Бирманчевич
10
Пешек
10
Пешек
7
Бирманчевич
10
Гараслин
9
Карабец
9
Карабец
10
Гараслин
4
Серенсен
26
Выдра
26
Выдра
4
Серенсен
7
Кухта
33
Олатунжи
33
Олатунжи
7
Кухта
Остались в запасе
Арис
Спарта
90
Эллинас Софрониу
ВР
78
Константинос Хрисостому
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
80
Шави Бабика
ПВ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
23
Михал Шевчик
АП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
78
Константинос Хрисостому
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
80
Шави Бабика
ПВ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Остались в запасе
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
23
Михал Шевчик
АП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Арис - Спарта
3
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
4
3
Офсайды
1
2
Количество передач
222
196
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.69
0.93
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Лимассол Арена
Новости команд
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