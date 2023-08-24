Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Арис
Слован - Арис: обзор матча 24 августа 2023
Слован
24.08.2023, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 6
Завершен
Арис
34'
М. Толич
57'
Д. Стрелец
74'
М. Маямбела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Арис
90'
+10
Желтая карточка
М. Браун
Желтая карточка
В. Вайсс
90'
+9
Желтая карточка
С. Блэкмен
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
С. Яго
Желтая карточка
Ш. Зуберу
90'
+5
Замена
К. Саввидис
️️️️
М. Толич
89'
Замена
В. Вайсс
️️️️
М. Абубакари
88'
82'
Желтая карточка
Кажу
Замена
Ш. Зуберу
️️️️
Н. Марчелли
78'
77'
Замена
М. Браун
️️️️
Ю. Сзоке
74'
ГОЛ! 2:1!
М. Маямбела
Пас отдал
М. Степински
72'
Желтая карточка
В. Николич
70'
Желтая карточка
М. Степински
Замена
Т. Барсегян
️️️️
Д. Стрелец
67'
63'
Замена
М. Степински
️️️️
Л. Бенгтссон
ГОЛ! 2:0!
Д. Стрелец
Пас отдал
Н. Марчелли
57'
Желтая карточка
Ю. Куцка
54'
46'
Замена
Ф. Брорссон
️️️️
А. Мукету-Муссунда
46'
Замена
В. Николич
️️️️
К. Струски
Желтая карточка
Д. Канкава
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
М. Толич
Пас отдал
Ю. Куцка
34'
Желтая карточка
Л. Ловат
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Милан Борян
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
10
Марко Толич
АП
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
6
Эрик Боакье
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Арис
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
22
Велько Николич
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
2-4-1-3
82
Борян
36
Ловат
6
Виммер
12
Байрич
23
Канкава
10
Марчелли
33
Куцка
10
Толич
13
Стрелец
27
Абубакари
28
Блэкмен
3-1-1-3-2
1
Алвес
5
Мукету-Муссунда
20
Яго
31
Кажу
37
Сзоке
23
Струски
80
Бабика
14
Бенгтссон
21
Маямбела
14
Гомис
6
Боакье
27
Абубакари
7
Вайсс
7
Вайсс
27
Абубакари
10
Толич
88
Саввидис
88
Саввидис
10
Толич
13
Стрелец
11
Барсегян
11
Барсегян
13
Стрелец
10
Марчелли
23
Зуберу
23
Зуберу
10
Марчелли
5
Мукету-Муссунда
16
Брорссон
16
Брорссон
5
Мукету-Муссунда
37
Сзоке
5
Браун
5
Браун
37
Сзоке
23
Струски
22
Николич
22
Николич
23
Струски
14
Бенгтссон
14
Степински
14
Степински
14
Бенгтссон
Остались в запасе
Слован
Арис
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
10
Матия Шполярич
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Остались в запасе
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
10
Матия Шполярич
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Слован - Арис
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Новости команд
Все
Слован
Арис
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
26 ноября
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
26 ноября
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Шпилевский: «Кокорин не сильно разочарован, что остался без клуба»
16 октября
В «Оренбурге» высказались о трансфере Кокорина
15 июня
3
«Балтика» отказалась от трех экс-форвардов сборной России
9 июня
2
Бывший тренер Кокорина возглавит «Бешикташ»
5 июня
«Зенит» оценил вариант с возвращением Кокорина
3 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+