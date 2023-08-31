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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арис - Слован
Арис - Слован: обзор матча 31 августа 2023
Арис
31.08.2023, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
6 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Слован
21'
Я. Гомис
24'
Ю. Сзоке
45+7'
Я. Гомис
51'
Я. Гомис
67'
М. Маямбела
72'
М. Браун
37'
Д. Стрелец
89'
Т. Барсегян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Слован
89'
ГОЛ! 6:2!
Т. Барсегян
Замена
С. Урошевич
️️️️
Ф. Брорссон
79'
Замена
Ш. Бабика
️️️️
Я. Гомис
79'
ГОЛ! 6:1!
М. Браун
72'
70'
Замена
М. Войтко
️️️️
Л. Ловат
70'
Замена
Ф. Лихы
️️️️
Д. Стрелец
ГОЛ! 5:1!
М. Маямбела
67'
Замена
А. Мукету-Муссунда
️️️️
М. Степински
62'
Замена
М. Браун
️️️️
Э. Боакье
62'
58'
Замена
М. Абубакари
️️️️
М. Толич
58'
Замена
А. Чаврич
️️️️
Ш. Зуберу
58'
Замена
Т. Барсегян
️️️️
Н. Марчелли
54'
Желтая карточка
М. Толич
Желтая карточка
Ю. Сзоке
53'
ГОЛ! 4:1!
Я. Гомис
Пас отдал
М. Маямбела
51'
ГОЛ! 3:1!
Я. Гомис
Пас отдал
Кажу
45'
+7
45'
+1
Желтая карточка
К. Виммер
37'
ГОЛ! 2:1!
Д. Стрелец
Пас отдал
Ю. Куцка
ГОЛ! 2:0!
Ю. Сзоке
Пас отдал
М. Степински
24'
23'
Желтая карточка
Д. Канкава
ГОЛ! 1:0!
Я. Гомис
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Карол Струски
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
6
Эрик Боакье
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Слован
82
Милан Борян
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
10
Марко Толич
АП
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
78
Константинос Хрисостому
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
80
Шави Бабика
ПВ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
27
Малик Абубакари
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Алвес
31
Кажу
20
Яго
16
Брорссон
37
Сзоке
23
Струски
21
Маямбела
7
Монтнор
14
Степински
14
Гомис
6
Боакье
2-4-1-3
82
Борян
6
Виммер
36
Ловат
33
Куцка
23
Канкава
10
Марчелли
12
Байрич
10
Толич
13
Стрелец
23
Зуберу
28
Блэкмен
16
Брорссон
28
Урошевич
28
Урошевич
16
Брорссон
14
Степински
5
Мукету-Муссунда
5
Мукету-Муссунда
14
Степински
6
Боакье
5
Браун
5
Браун
6
Боакье
14
Гомис
80
Бабика
80
Бабика
14
Гомис
36
Ловат
27
Войтко
27
Войтко
36
Ловат
13
Стрелец
6
Лихы
6
Лихы
13
Стрелец
10
Марчелли
11
Барсегян
11
Барсегян
10
Марчелли
23
Зуберу
77
Чаврич
77
Чаврич
23
Зуберу
10
Толич
27
Абубакари
27
Абубакари
10
Толич
Остались в запасе
Арис
Слован
90
Эллинас Софрониу
ВР
78
Константинос Хрисостому
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
10
Матия Шполярич
ОП
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
78
Константинос Хрисостому
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
10
Матия Шполярич
ОП
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Арис - Слован
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
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