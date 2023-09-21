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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Арис
Спарта - Арис: обзор матча 21 сентября 2023
Спарта
21.09.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
3 : 2
Завершен
Арис
20'
Л. Крейчи
25'
Л. Крейчи
67'
М. Витик
11'
А. Кокорин (П)
90'
Ш. Бабика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Арис
90'
ГОЛ! 3:2!
Ш. Бабика
Желтая карточка
Д. Павелка
88'
86'
Замена
А. Мукету-Муссунда
️️️️
М. Маямбела
Замена
В. Сейк
️️️️
В. Олатунжи
78'
Замена
Д. Павелка
️️️️
К. Лячи
78'
75'
Замена
М. Степински
️️️️
А. Кокорин
Желтая карточка
А. Серенсен
70'
70'
Желтая карточка
А. Кокорин
ГОЛ! 3:1!
М. Витик
Пас отдал
В. Олатунжи
67'
65'
Замена
М. Браун
️️️️
Ю. Сзоке
65'
Замена
Ш. Бабика
️️️️
Я. Гомис
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Л. Гараслин
65'
Замена
А. Карабец
️️️️
Я. Кухта
65'
Замена
Л. Садилек
️️️️
К. Кайринен
31'
ГОЛ! 2:1!
Л. Крейчи
25'
ГОЛ! 1:1!
Л. Крейчи
Пас отдал
К. Кайринен
20'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кокорин
Желтая карточка
Л. Крейчи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
31
Кажу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Карол Струски
ЦП
14
Янник Гомис
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
6
Эрик Боакье
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Спарта
27
Филип Панак
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Арис
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
5
Морган Браун
ОП
80
Шави Бабика
ПВ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Виндаль
41
Витик
30
Зелены
4
Серенсен
23
Пресиадо
37
Крейчи
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
33
Олатунжи
7
Кухта
3-1-1-2-3
1
Алвес
28
Урошевич
16
Брорссон
31
Кажу
37
Сзоке
23
Струски
21
Маямбела
14
Бенгтссон
6
Боакье
9
Кокорин
14
Гомис
7
Кухта
9
Карабец
9
Карабец
7
Кухта
20
Лячи
8
Павелка
8
Павелка
20
Лячи
6
Кайринен
18
Садилек
18
Садилек
6
Кайринен
10
Гараслин
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
10
Гараслин
33
Олатунжи
10
Сейк
10
Сейк
33
Олатунжи
21
Маямбела
5
Мукету-Муссунда
5
Мукету-Муссунда
21
Маямбела
37
Сзоке
5
Браун
5
Браун
37
Сзоке
14
Гомис
80
Бабика
80
Бабика
14
Гомис
9
Кокорин
14
Степински
14
Степински
9
Кокорин
Остались в запасе
Спарта
Арис
27
Филип Панак
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
27
Филип Панак
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Спарта - Арис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
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