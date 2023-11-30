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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Арис
Рейнджерс - Арис: обзор матча 30 ноября 2023
Рейнджерс
30.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 5 тур
1 : 1
Завершен
Арис
49'
Р. Маккосленд
28'
Ш. Бабика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Арис
90'
Желтая карточка
М. Браун
90'
Замена
Ф. Брорссон
️️️️
Л. Бенгтссон
90'
Замена
М. Браун
️️️️
К. Струски
85'
Желтая карточка
Л. Бенгтссон
Замена
Р. Матондо
️️️️
А. Сима
79'
67'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
63'
Замена
М. Степински
️️️️
Ш. Бабика
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
С. Ламмерс
58'
50'
Желтая карточка
А. Кокорин
ГОЛ! 1:1!
Р. Маккосленд
Пас отдал
Данило
49'
45'
+3
Желтая карточка
С. Яго
Желтая карточка
С. Ламмерс
45'
+2
45'
Желтая карточка
К. Струски
Замена
Р. Маккосленд
️️️️
Т. Кантвелл
36'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Бабика
Пас отдал
А. Кокорин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Арис
1
Вана Алвес
(К)
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
31
Кажу
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Рейнджерс
34
Киран Райт
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Арис
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
14
Мариуш Степински
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
3
Баришич
4
Суттар
6
Дэвис
2
Тавернье
6
Ландстрем
8
Сифуэнтес
10
Кантвелл
19
Сима
90
Данило
29
Ламмерс
4-1-1-3-1
1
Алвес
28
Урошевич
20
Яго
5
Мукету-Муссунда
31
Кажу
37
Сзоке
23
Струски
80
Бабика
14
Бенгтссон
21
Маямбела
9
Кокорин
29
Ламмерс
10
Лоуренс
10
Лоуренс
29
Ламмерс
19
Сима
39
Матондо
39
Матондо
19
Сима
10
Кантвелл
45
Маккосленд
45
Маккосленд
10
Кантвелл
14
Бенгтссон
16
Брорссон
16
Брорссон
14
Бенгтссон
23
Струски
5
Браун
5
Браун
23
Струски
80
Бабика
14
Степински
14
Степински
80
Бабика
Остались в запасе
Рейнджерс
Арис
34
Киран Райт
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
10
Матия Шполярич
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Остались в запасе
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
10
Матия Шполярич
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Рейнджерс - Арис
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Айброкс
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