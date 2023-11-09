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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Арис
Бетис - Арис: обзор матча 09 ноября 2023
Бетис
09.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
4 : 1
Завершен
Арис
34'
Б. Иглесиас
64'
А. Руйбаль
79'
М. Рока
90+4'
Э. Абде
84'
А. Кокорин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Арис
ГОЛ! 4:1!
Э. Абде
Пас отдал
Иско
90'
+4
84'
ГОЛ! 3:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Л. Бенгтссон
82'
Замена
М. Степински
️️️️
Ш. Бабика
ГОЛ! 3:0!
М. Рока
Пас отдал
Н. Фекир
79'
Желтая карточка
Г. Родригес
77'
Пенальти не реализован!
Н. Фекир
76'
75'
Замена
М. Браун
️️️️
К. Струски
75'
Замена
А. Кокорин
️️️️
М. Маямбела
Замена
Н. Фекир
️️️️
Л. Энрике
75'
71'
Желтая карточка
К. Струски
ГОЛ! 2:0!
А. Руйбаль
Пас отдал
А. Перес
64'
Замена
Иско
️️️️
Родри
59'
Замена
А. Перес
️️️️
Б. Иглесиас
59'
Замена
Г. Родригес
️️️️
А. Гуардадо
59'
46'
Замена
А. Мукету-Муссунда
️️️️
Ф. Брорссон
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Абнер
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
(К)
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арис
1
Вана Алвес
(К)
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
31
Кажу
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Янник Гомис
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
30
Кике Фернандес
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
10
Набиль Фекир
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Арис
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
9
Александр Кокорин
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
2-2-1-3-2
1
Браво
16
Абнер
2
Пеццелла
21
Рока
10
Карвалью
18
Гуардадо
10
Эз Абде
10
Родри
11
Энрике
7
Иглесиас
24
Руйбаль
4-1-1-2-2
1
Алвес
28
Урошевич
20
Яго
16
Брорссон
31
Кажу
37
Сзоке
23
Струски
80
Бабика
21
Маямбела
7
Монтнор
14
Гомис
18
Гуардадо
2
Родригес
2
Родригес
18
Гуардадо
10
Родри
22
Иско
22
Иско
10
Родри
11
Энрике
10
Фекир
10
Фекир
11
Энрике
7
Иглесиас
22
Перес
22
Перес
7
Иглесиас
16
Брорссон
5
Мукету-Муссунда
5
Мукету-Муссунда
16
Брорссон
23
Струски
5
Браун
5
Браун
23
Струски
21
Маямбела
9
Кокорин
9
Кокорин
21
Маямбела
80
Бабика
14
Степински
14
Степински
80
Бабика
Остались в запасе
Бетис
Арис
30
Герман Гарсия
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
30
Кике Фернандес
ОП
11
Ассане Диао
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
10
Матия Шполярич
ОП
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
30
Кике Фернандес
ОП
11
Ассане Диао
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
10
Матия Шполярич
ОП
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Бетис - Арис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Бенито Вильямарин
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