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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арис - Рейнджерс
Арис - Рейнджерс: обзор матча 05 октября 2023
Арис
05.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Рейнджерс
9'
А. Мукету-Муссунда
59'
Ш. Бабика
70'
А. Сима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Рейнджерс
Замена
М. Шполярич
️️️️
Ш. Бабика
89'
Замена
М. Степински
️️️️
Я. Гомис
89'
Замена
Ф. Брорссон
️️️️
Э. Боакье
80'
Желтая карточка
Я. Гомис
75'
70'
ГОЛ! 2:1!
А. Сима
Пас отдал
Д. Ландстрем
68'
Замена
К. Руф
️️️️
С. Ламмерс
68'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Н. Раскин
Замена
А. Кокорин
️️️️
Л. Бенгтссон
68'
Замена
М. Браун
️️️️
К. Струски
68'
64'
Желтая карточка
С. Дессер
ГОЛ! 2:0!
Ш. Бабика
Пас отдал
Л. Бенгтссон
59'
Желтая карточка
Э. Боакье
52'
50'
Желтая карточка
А. Сима
Желтая карточка
А. Мукету-Муссунда
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Мукету-Муссунда
Пас отдал
Л. Бенгтссон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Янник Гомис
ЦФ
6
Эрик Боакье
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Арис
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
14
Мариуш Степински
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Рейнджерс
34
Киран Райт
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
45
Росс Маккосленд
ЦФ
48
Эррон Лайалл
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Алвес
28
Урошевич
20
Яго
5
Мукету-Муссунда
37
Сзоке
23
Струски
14
Бенгтссон
21
Маямбела
80
Бабика
6
Боакье
14
Гомис
4-2-2-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
6
Голдсон
6
Дэвис
3
Баришич
6
Ландстрем
43
Раскин
19
Сима
11
Райт
29
Ламмерс
9
Дессер
6
Боакье
16
Брорссон
16
Брорссон
6
Боакье
23
Струски
5
Браун
5
Браун
23
Струски
80
Бабика
10
Шполярич
10
Шполярич
80
Бабика
14
Гомис
14
Степински
14
Степински
14
Гомис
14
Бенгтссон
9
Кокорин
9
Кокорин
14
Бенгтссон
43
Раскин
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
43
Раскин
29
Ламмерс
7
Руф
7
Руф
29
Ламмерс
Остались в запасе
Арис
Рейнджерс
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
34
Киран Райт
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
45
Росс Маккосленд
ЦФ
48
Эррон Лайалл
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
45
Росс Маккосленд
ЦФ
48
Эррон Лайалл
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Арис - Рейнджерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
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