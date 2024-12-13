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Чорум
Юссуфа Мукоко
Новости
€ 5 млн
Юссуфа Мукоко - новости
Чорум
20 ноября 2004 (21), Яунде
#14 | Нападающий
Германия | Камерун
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Публикации
Отец форварда «Боруссии» Мукоко признался, что Юссуфа «переписан» на 4 года
2024.12.13 21:26
3
Фото
«Ницца» арендовала форварда сборной Германии у «Боруссии» Д с правом выкупа за 15+ млн евро
2024.08.28 20:47
Рекордсмен из «Боруссии» выбрал новый клуб
2024.08.03 15:45
Опубликовано предполагаемое свидетельство о рождении Мукоко, подозреваемого в фальсификации возраста
2023.03.10 15:00
Фото
«Боруссия» Д продлила Мукоко. Им интересуется «Барселона»
2023.01.21 18:55
«Челси» и «Ньюкасл» могут отказаться от трансфера Мукоко из-за подозрений в фальсификации возраста
2023.01.14 11:58
Мукоко из «Боруссии» подозревают в фальсификации возраста
2023.01.13 17:25
«Барселона» наметила три трансферные цели на лето
2022.12.28 21:39
1
18-летний Мукоко хочет бесплатно перейти из «Боруссии» в «Барселону»
2022.12.27 14:14
18-летний Мукоко побил рекорд сборной Германии
2022.11.24 02:22
«Барселона» на чемпионате мира будет следить за десятью футболистами
2022.11.19 11:23
3
Мукоко – самый юный дебютант сборной Германии за 68 лет
2022.11.17 11:11
Названа тройка самых молодых футболистов на ЧМ-2022
2022.11.15 15:42
3
«Ливерпуль» и «МЮ» поборются за 17-летнего форварда «Боруссии» Д
2022.11.10 13:39
«Барселона» нашла наследника Левандовского в «Боруссии» Д
2022.11.07 22:49
4
Мукоко из «Боруссии» Д установил рекорд Бундеслиги
2022.11.06 11:35
Началась гонка между топ-клубами за 17-летнего форварда «Боруссии» Д
2022.10.23 11:08
1
Беллингем – самый дорогой футболист мира не старше 2003 года рождения, Захарян – 10-й
2022.03.28 19:59
16-летний форвард «Боруссии» Д Мукоко выбыл до конца сезона
2021.04.06 00:58
Чалов вошел в топ-10 талантов молодежного Евро-2021 по версии The Athletic
2021.03.30 17:58
15
Мукоко стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги
2020.12.18 23:54
2
16-летний Мукоко – самый молодой футболист, вышедший в старте на матч Бундеслиги
2020.12.15 23:50
Нападающий «Боруссии» Мукоко – самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов
2020.12.09 13:28
2
Это’О: «Месси стареет. «Барселоне» нужно думать о будущем и обратить внимание на Мбаппе и Мукоко»
2020.11.24 22:04
2
Холанд: «16-летний Мукоко – самый большой талант в футболе. Мне уже 20, я старею»
2020.11.22 13:09
8
«Боруссия» Д включит 15-летнего форварда в заявку на Лигу чемпионов
2020.10.12 20:57
5
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