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    «Барселона» нашла наследника Левандовского в «Боруссии» Д

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко заинтересовал «Барселону».

    В каталонском клубе считают, что 17-летний футболист способен стать наследником Роберта Левандовского.

    Также на немца с камерунскими корнями претендуют «Реал», «Ливерпуль» и «Ювентус».

    • В этом сезоне Мукоко забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Его контракт с «Боруссией» истекает в 2023 году.
    • Рыночная стоимость форварда – 15 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      Ben73 42 минуты назад

      Бавария становится все темнее

      0
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      Рейтинг: +12105

      DeStar > Ben73 23 минуты назад

      а причем тут бавария)

      1
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