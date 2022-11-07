«Барселона» нашла наследника Левандовского в «Боруссии» Д

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко заинтересовал «Барселону».

В каталонском клубе считают, что 17-летний футболист способен стать наследником Роберта Левандовского.

Также на немца с камерунскими корнями претендуют «Реал», «Ливерпуль» и «Ювентус».

В этом сезоне Мукоко забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Его контракт с «Боруссией» истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость форварда – 15 миллионов евро.

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