«Барселона» нашла наследника Левандовского в «Боруссии» Д

Бавария становится все темнее
Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко заинтересовал «Барселону».
В каталонском клубе считают, что 17-летний футболист способен стать наследником Роберта Левандовского.
Также на немца с камерунскими корнями претендуют «Реал», «Ливерпуль» и «Ювентус».
- В этом сезоне Мукоко забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Его контракт с «Боруссией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость форварда – 15 миллионов евро.
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