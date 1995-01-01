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    Нападающий «Боруссии» Мукоко – самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов

    Немецкий форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко вышел на замену в матче с «Зенитом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов и установил рекорд турнира.

    Мукоко стал самым молодым футболистом в истории ЛЧ – он вышел на поле в возрасте 16 лет и 18 дней. Форвард дортмундцев опередил Селестина Бабайаро – предыдущего рекордсмена – на 67 дней.

    • «Боруссия» победила «Зенит» со счетом 2:1.
    • Немецкий клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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