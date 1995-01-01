Нападающий «Боруссии» Мукоко – самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов

Немецкий форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко вышел на замену в матче с «Зенитом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов и установил рекорд турнира.

Мукоко стал самым молодым футболистом в истории ЛЧ – он вышел на поле в возрасте 16 лет и 18 дней. Форвард дортмундцев опередил Селестина Бабайаро – предыдущего рекордсмена – на 67 дней.