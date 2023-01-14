«Челси» и «Ньюкасл» могут отказаться от трансфера Мукоко из-за подозрений в фальсификации возраста

Переход нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко в один из клубов АПЛ находится на грани срыва.

Интерес к немцу проявляли «Челси» и «Ньюкасл», но они могут отказаться от сделки из-за подозрений в фальсификации возраста игрока.

Сообщалось, что форварду, возможно, не 18, а 22 года.

Мукоко в составе «Боруссии» забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 59 матчах.

Летом он может стать свободным агентом.

На футболиста также претендует «Барселона».

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