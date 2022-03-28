Беллингем – самый дорогой футболист мира не старше 2003 года рождения, Захарян – 10-й

Transfermarkt опубликовал рейтинг игроков не старше 2003 года рождения с самой высокой рыночной стоимостью.
Десятое место занял полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Его оценили в 12 миллионов евро.
- Джуд Беллингем («Боруссия» Д, 75 млн евро);
- Флориан Вирц («Байер», 70 млн евро);
- Гави («Барселона», 60 млн евро);
- Джамал Мусиала («Бавария», 55 млн евро);
- Райан Шерки («Лион», 20 млн евро);
- Юссуфа Мукоко («Боруссия» Д, 15 млн евро);
- Мохамед-Али Чо («Анжер», 15 млн евро);
- Харви Эллиотт («Ливерпуль», 15 млн евро);
- Кайки («Манчестер Сити», 14 млн евро);
- Арсен Захарян («Динамо», 12 млн евро).
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Источник: Transfermarkt