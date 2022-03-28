Беллингем – самый дорогой футболист мира не старше 2003 года рождения, Захарян – 10-й

Transfermarkt опубликовал рейтинг игроков не старше 2003 года рождения с самой высокой рыночной стоимостью.

Десятое место занял полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Его оценили в 12 миллионов евро.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции