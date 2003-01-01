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Беллингем – самый дорогой футболист мира не старше 2003 года рождения, Захарян – 10-й

Transfermarkt опубликовал рейтинг игроков не старше 2003 года рождения с самой высокой рыночной стоимостью.

Десятое место занял полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Его оценили в 12 миллионов евро.

  1. Джуд Беллингем («Боруссия» Д, 75 млн евро);
  2. Флориан Вирц («Байер», 70 млн евро);
  3. Гави («Барселона», 60 млн евро);
  4. Джамал Мусиала («Бавария», 55 млн евро);
  5. Райан Шерки («Лион», 20 млн евро);
  6. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Д, 15 млн евро);
  7. Мохамед-Али Чо («Анжер», 15 млн евро);
  8. Харви Эллиотт («Ливерпуль», 15 млн евро);
  9. Кайки («Манчестер Сити», 14 млн евро);
  10. Арсен Захарян («Динамо», 12 млн евро).

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Источник: Transfermarkt

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Сегодня, 19:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +74

    Vot ono cho patsany, vot 55 минут назад

    Кули толку шо Захарян десятый.Кто его купит из токсичной России .

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