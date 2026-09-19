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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Чорум
Юссуфа Мукоко
Статистика
€ 5 млн
Юссуфа Мукоко - статистика
Чорум
20 ноября 2004 (21), Яунде
#14 | Нападающий
Германия | Камерун
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Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Чорум
1 : 2
19.09.2026
Аланьяспор
60' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
1 : 5
12.09.2026
Чорум
68' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Чорум
3 : 0
06.09.2026
Эюпспор
81' - 90'
88'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Турция. Суперлига 2026/2027
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Германия. Бундеслига 2020/2021
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
4 : 0
23.08.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
0 : 4
16.08.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
1 : 3
02.08.2026
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Копенгаген
3 : 2
26.07.2026
Люнгбю
1' - 90'
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