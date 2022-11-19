«Барселона» на чемпионате мира будет следить за десятью футболистами

«Барселона» использует ЧМ-2022 для изучения потенциальных новичков.

Каталонский клуб во время турнира собирается следить за десятью игроками:

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