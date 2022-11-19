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    «Барселона» на чемпионате мира будет следить за десятью футболистами

    «Барселона» использует ЧМ-2022 для изучения потенциальных новичков.

    Каталонский клуб во время турнира собирается следить за десятью игроками:

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      Ivan 17 41 минуту назад

      Один игрок только достоен Бернарду Силва. Селекционеры барсы продолжают уничтожать клуб

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      Рейтинг: +221

      RdAMR10 > Ivan 17 28 минут назад

      А чем вас не устраивают павар, гюндоган и мукоко?)))

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