«Барселона» на чемпионате мира будет следить за десятью футболистами

«Барселона» использует ЧМ-2022 для изучения потенциальных новичков.
Каталонский клуб во время турнира собирается следить за десятью игроками:
- Диогу Далот (правый защитник, «Манчестер Юнайтед»);
- Тома Менье (правый защитник, «Боруссия» Д);
- Бенжамен Павар (правый / центральный защитник, «Бавария»);
- Хуан Фойт (правый защитник, «Вильярреал»);
- Илкай Гюндоган (полузащитник, «Манчестер Сити»);
- Юри Тилеманс (полузащитник, «Лестер»);
- Бернарду Силва (атакующий полузащитник, «Манчестер Сити»);
- Марко Асенсио (атакующий полузащитник, «Реал»);
- Юссуфа Мукоко (нападающий, «Боруссия» Д);
- Рафаэль Леау (левый вингер, «Милан»).
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Источник: Mundo Deportivo