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Лассана Н'Диайе
Статистика
Лассана Н'Диайе - статистика
Завершил карьеру
3 октября 2000 (25)
#11 | Нападающий
180 см
Мали
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Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2023/2024
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
10
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
2 : 1
27.11.2021
Текстильщик
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Текстильщик
1 : 3
21.11.2021
Кубань
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
3 : 0
17.11.2021
Текстильщик
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Текстильщик
1 : 1
13.11.2021
Торпедо
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Текстильщик
4 : 1
31.10.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
3 : 1
23.10.2021
Текстильщик
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
17.10.2021
Акрон
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
2 : 0
13.10.2021
Текстильщик
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Текстильщик
1 : 1
09.10.2021
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
3 : 0
03.10.2021
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Текстильщик
3 : 2
29.09.2021
Балтика
77' - 90'
87, 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Текстильщик
1 : 2
19.09.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Текстильщик
0 : 3
15.09.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Текстильщик
3 : 1
11.09.2021
Олимп-Долгопрудный
73' - 90'
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