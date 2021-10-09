Лассана Н'Диайе - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Лассана
|Фамилия
|Н'Диайе
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 2000 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Лассана
|Фамилия
|Н'Диайе
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|10
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2021
|1' -66'
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Текстильщик (Иваново)
|21.11.2021
|79' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:3
|Кубань (Краснодар)
|17.11.2021
|67' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:0
|Текстильщик (Иваново)
|13.11.2021
|79' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|06.11.2021
|79' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|23.10.2021
|1' -46'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:1
|Текстильщик (Иваново)
|17.10.2021
|1' -81'
|Текстильщик (Иваново)
|2:2
|Акрон (Тольятти)
|13.10.2021
|59' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Текстильщик (Иваново)
|09.10.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Томь (Томск)
|03.10.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Текстильщик (Иваново)
|29.09.2021
|77' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|3:2
|Балтика (Калининград)
|87' 90'
|19.09.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Волгарь (Астрахань)
|15.09.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.09.2021
|73' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|3:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)