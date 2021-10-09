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    Лассана Н'Диайе - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Лассана
    Фамилия Н'Диайе
    Команда Текстильщик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 октября 2000 (22 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 10 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2021 1' -66' Спартак-2 (Москва) 2:1 Текстильщик (Иваново)
    21.11.2021 79' -90' Текстильщик (Иваново) 1:3 Кубань (Краснодар)
    17.11.2021 67' -90' Енисей (Красноярск) 3:0 Текстильщик (Иваново)
    13.11.2021 79' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1 Торпедо (Москва)
    06.11.2021 79' -90' Текстильщик (Иваново) 0:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    31.10.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 4:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    23.10.2021 1' -46' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:1 Текстильщик (Иваново)
    17.10.2021 1' -81' Текстильщик (Иваново) 2:2 Акрон (Тольятти)
    13.10.2021 59' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Текстильщик (Иваново)
    09.10.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1 Томь (Томск)
    03.10.2021 1' -90' Факел (Воронеж) 3:0 Текстильщик (Иваново)
    29.09.2021 77' -90' Текстильщик (Иваново) 3:2 Балтика (Калининград)
    87' 90'
    19.09.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:2 Волгарь (Астрахань)
    15.09.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.09.2021 73' -90' Текстильщик (Иваново) 3:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
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